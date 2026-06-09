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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de junio
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de junio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el martes 9 de junio la temperatura rondará entre 65 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El martes 9 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 10 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El jueves 11 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El viernes 12 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El lunes 15 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
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