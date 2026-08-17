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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 53%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
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