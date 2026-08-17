Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 54%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Oeste

: 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 54%

: 54% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.