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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 54%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 54%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
LA NACION
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