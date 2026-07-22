Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 64 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvias probables.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvias probables.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Suroeste

: 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: lluvias probables

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 40%.