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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 64 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvias probables.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvias probables.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: lluvias probables
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 40%.
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