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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 64 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvias probables.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvias probables.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 71%
  • Pronóstico: lluvias probables

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 40%.
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