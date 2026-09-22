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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 54 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 37%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 37%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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