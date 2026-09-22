Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 54 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 7 a 10 mph, Noreste

: 7 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.