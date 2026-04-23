Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el jueves 23 de abril la temperatura rondará entre 51 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
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