LA NACION

Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de julio
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de julio X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 67 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
Más leídas
  1. La historia de amor que terminó con una infidelidad obvia y con Emma Thompson en la tristeza total
    1

    La historia de amor que marcó a todos y que terminó con una infidelidad obvia y con Emma Thompson envuelta en la tristeza absoluta: “Estaba completamente ajena”

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y cuál es el precio del blue este viernes 24 de julio
    2

    Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizó el oficial y cuál fue el precio del paralelo este viernes 24 de julio

  3. ¿Messi se enojó e ignoró a Enzo Fernández? El video que se ríe de la idea de conspiración
    3

    ¿Messi se enojó e ignoró a Enzo Fernández? El video que se ríe de la idea de conspiración en la final del Mundial

  4. Los personajes secundarios del caso AFA que podrían volverse detonantes
    4

    Los personajes secundarios del caso AFA que podrían volverse detonantes