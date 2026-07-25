Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de julio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 67 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Noreste

: 3 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El miércoles 29 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 30 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 31 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.