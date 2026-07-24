Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 24 de julio
El jueves 23 de julio, la divisa oficial se vendió a $1510; en tanto, el dólar blue cotizó a $1550 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1460,00Venta$1510,00
Dólar blue
Compra$1503,50Venta$1550,00
Dólar tarjeta
Venta$1963,00
Dólar CCL
Venta$1583,75
Dólar MEP
Venta$1518,41
Dólar mayorista
Venta$1489,00
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
Durante la jornada del jueves 23 de julio, el dólar minorista operó a $1510 para la venta. Por su parte, el dólar blue cerró a $1550 para la misma operación.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia de las demás cotizaciones, esta alternativa opera de forma ininterrumpida, ya que funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana, incluso durante fines de semana y feriados cambiarios. Se negocia a través de plataformas de intercambio de criptomonedas (exchange), donde es posible comprar, entre otros activos, las denominadas stablecoins, criptomonedas cuyo valor mantiene una paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial el jueves 23 de julio
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización a $1510 para la venta.
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