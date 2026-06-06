Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 70 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 15 mph, Suroeste

: 6 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.