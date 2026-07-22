Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 64 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvias.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvias.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de lluvias

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.