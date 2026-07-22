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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 64 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvias.
La probabilidad de precipitación de 39%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvias.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 39%
- Pronóstico: probabilidad de lluvias
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.
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