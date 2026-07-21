Chile descarta el megaproyecto que buscaba crear un dominio de esquí de categoría mundial

SANTIAGO.– Ayer quedó definitivamente descartado el proyecto para crear uno de los mayores dominios esquiables del hemisferio sur.

Mountain Capital Partners (MCP), controlador de Valle Nevado y La Parva, e Inversiones Cururo, propietaria de Andacor, comunicaron a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que no continuarían con la operación mediante la cual MCP buscaba adquirir la sociedad dueña de El Colorado y Farellones, además de los centros Pillán y Volcán Osorno en Chile.

Atardecer en Farellones, Chile.

El proyecto pretendía reunir bajo un mismo operador a los principales centros de esquí de la Región Metropolitana: Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones. La integración también apuntaba a conectar la oferta de montaña, ampliar el dominio esquiable y desarrollar infraestructura capaz de posicionar a Chile como un destino internacional.

Sin embargo, tras casi un año de investigación, la operación terminó chocando con las exigencias de la autoridad de competencia nacional.

El riesgo de un cuasi monopolio

La principal objeción de la FNE fue el nivel de concentración que habría generado la adquisición. Según el organismo, MCP habría pasado a controlar prácticamente toda la oferta de entradas para acceder a servicios de esquí en la Región Metropolitana y zonas cercanas, configurando una estructura de mercado cercana a un monopolio.

La Fiscalía concluyó que la entidad resultante tendría la capacidad y los incentivos para aumentar el precio de las entradas. También advirtió riesgos de una menor inversión, un deterioro de la calidad de los servicios y una reducción de otras variables competitivas a mediano y largo plazo.

De la mano de los centros El Colorado y la Parva, Valle Nevado es la mayor superficie para esquiar de América del Sur

El análisis quedó formalizado en un Informe de Riesgos entregado a las partes el 8 de junio de 2026. En ese documento, la FNE sostuvo que las eficiencias presentadas por las compañías y la defensa relativa a la delicada situación financiera de la industria no fueron acreditadas conforme a los estándares.

Tres propuestas que no convencieron

Durante la investigación, MCP y Cururo presentaron tres propuestas de medidas de mitigación. Entre ellas se incluían compromisos de inversión, beneficios comerciales y el lanzamiento de nuevos productos.

No obstante, la FNE consideró que se trataba exclusivamente de medidas conductuales y temporales. Para la Fiscalía, esos compromisos buscaban regular la conducta futura de la empresa, pero no eliminaban el problema estructural provocado por la concentración de los centros de esquí.

El organismo señaló que las medidas ofrecidas pretendían reemplazar la competencia mediante políticas comerciales comprometidas por las empresas. Por ello, determinó que no eran idóneas, efectivas ni suficientes para impedir una reducción sustancial de la competencia.

La gran condición

De acuerdo con MCP y Cururo, la FNE planteó que la aprobación de la operación requería medidas estructurales. En la práctica, de acuerdo a lo informado por las compañías esto habría significado vender a un tercero alguno de los centros pertenecientes a los Tres Valles. Ese punto terminó haciendo inviable la transacción.

Clases de esquí en Portillo Jonathan Selkowitz

“Naturalmente, tales medidas son incompatibles con los objetivos de inversión de MCP y el objetivo de las partes de crear uno de los destinos de montaña más grandes y accesibles del mundo”, afirmaron las empresas.

Para los grupos involucrados, desprenderse de uno de los centros eliminaba precisamente la integración territorial y operativa que justificaba la adquisición. Así, antes de que la FNE emitiera una resolución definitiva, las compañías informaron el 17 de julio que no implementarían la operación y solicitaron el cierre del procedimiento.

Las reacciones

Tras el anuncio, desde el sector del turismo no tuvieron una buena recepción de la actuación de la FNE. Pues, desde Fedetur calificaron el fracaso de la transacción como la pérdida de una oportunidad estratégica para el país.

“Lo que se cayó hoy no es solo una operación corporativa: es una oportunidad histórica para posicionar a Chile como el gran destino de montaña del hemisferio sur”.

“La disposición de la Fiscalía Nacional Económica nos preocupa y merece una reflexión más profunda. Rechazar compromisos de inversión concretos para exigir la venta forzada de activos estratégicos es una medida de alto costo para el país”, sostuvo su presidenta Mónica Zalaquett.

“Esta empresa no compite con sus vecinos de cerro: compite con los Alpes, con Whistler, con Aspen. Aplicar los criterios de un mercado doméstico a un proyecto de vocación global es un enfoque que merece revisión”, afirmó.

Un centro de esquí en Chile Martín Bernetti - AFP

Además, sostuvieron que el país necesita marcos regulatorios capaces de “distinguir entre concentración que daña al consumidor local y consolidación que potencia la competitividad del país en el mundo”.

Por su parte, un usuario frecuente del deporte, Maximiliano Concha, por medio de una carta a El Mercurio señaló cómo una oportunidad “perdida” el desistimiento de la operación.

“Chile tiene una geografía excepcional, pero todavía no ha construido en torno a ella una industria de montaña moderna. El desistimiento de un inversionista extranjero de la compra de Andacor representa una oportunidad perdida para profesionalizar esta actividad y convertir la cordillera de Santiago en un destino de categoría mundial”, dijo.

“El criterio orientado a proteger la competencia local podría, al mismo tiempo, debilitar la capacidad de Chile para atraer el turismo internacional. Entre haber aprobado una concentración sin controles y perpetuar el actual modelo subdesarrollado, debe existir una alternativa mejor”, indicó.