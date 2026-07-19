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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 66 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
No se informó sobre la velocidad y dirección del viento.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 0 mph, None
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 93%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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