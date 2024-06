Así es Hub Island, la isla habitada más pequeña del mundo que está en Nueva York

Escuchar

Estados Unidos tiene cientos de lugares desconocidos y pintorescos. Uno de ellos se esconde en un rincón del río San Lorenzo, cerca de la frontera con Canadá. Se trata de Hub Island, también conocida como Just Enough Room Island, una porción de tierra de apenas 300 metros cuadrados que se erige en medio del agua, con espacio suficiente para una casa y un árbol. Desde 1982 es considerada como la isla pequeña habitada más pequeña del mundo.

Just Room Enough Island, la isla habitada más pequeña del mundo se encuentra en Nueva York Shutterstock

Entre dos países: cómo es y dónde está Hub Island

Hub Island se encuentra en el río San Lorenzo, la frontera natural entre Estados Unidos y Canadá, en la región de las Mil Islas, perteneciente al estado de Nueva York. En la década de 1950, una familia adinerada de apellido Sizeland construyó su hogar en ese sitio, con la intención de tener una vivienda de vacaciones, según cuentan desde el blog Urbo.

La familia Sizeland edificó la propiedad con la máxima capacidad que le permitió el terreno. Llevó las paredes laterales y la trasera hasta el límite terrestre, mientras que dejó una pequeña entrada por delante. Al costado de la residencia plantó un árbol, característica que permite que ese terreno sea considerado una isla, además de que se cumpla la condición de que el terreno permanezca por encima del nivel del agua durante todo el año.

Según el medio Indie88, se explica que, a pesar de ser reconocida como la isla habitada más pequeña del mundo, el título no aparece en un documento oficial. Esto se debe a que en el Libro Guinness de los Récords Mundiales la que ostenta este logro es Bishop Rock, en Gran Bretaña. Sin embargo, el portal aclara que desde hace varios años no hay nadie que viva allí.

Hub island es considerada una isla porque cumple con todas las condiciones: flota durante todo el año y tiene al menos un árbol User - Usuario para Google Maps

A pesar de que los Sizeland tomaron la decisión de construir una casa en esa isla para alejarse de todo durante las vacaciones y tener tranquilidad, Just Enough Room Island se convirtió en un lugar que atrae a varios turistas por su singularidad. Muchos alquilan un bote para pasar cerca de la propiedad, aunque no está permitido descender allí porque es propiedad privada.

Un vecino imponente: el castillo Boldt

Los turistas que decidan pasar por la isla Hub pueden disfrutar de la propiedad vecina, el castillo Boldt. Unas décadas antes de que los Sizeland compraran Just Enough Room, el magnate George Boldt decidió en 1900 construir un castillo de seis pisos en la isla Heart.

El imponente castillo Boldt es el vecino de la pequeña casa en la isla Hub https://www.boldtcastle.com/

Según cuenta la revista Traveler, las obras del castillo se detuvieron a los cuatro años de haber comenzado, cuando la esposa de Boldt falleció repentinamente. El magnate no quiso volver al lugar y la fortaleza quedó abandonada durante siete décadas, hasta que fue adquirida en 1977 por la organización Thousand Islands Bridge.

“Hoy en día, el Castillo Boldt, ubicado cerca de Alexandria Bay, Nueva York, en las famosas Mil Islas, se está convirtiendo una vez más en lo que siempre debió ser: el principal hogar y atracción de la región”, destacan en el portal web oficial del sitio. A esa inmensa residencia se puede llegar gracias a los cruceros que pasan por el río San Lorenzo.

LA NACION