Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 16 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Norte

: 7 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.