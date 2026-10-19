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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 17,20 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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