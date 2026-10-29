Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 7,80 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 22 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 9 a 22 mph, Suroeste

: 9 a 22 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.