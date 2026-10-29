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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 7,80 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 22 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 22 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El viernes 30 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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