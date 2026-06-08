Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 8 de junio la temperatura rondará entre 58 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
LA NACION
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