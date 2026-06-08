Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de junio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 8 de junio la temperatura rondará entre 58 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Este

: 2 a 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.