Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 66 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Suroeste

: 2 a 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.