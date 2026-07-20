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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio Facebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 66 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 37%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
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