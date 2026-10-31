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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 1,70 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 6 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El domingo 1 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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