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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 1,70 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 6 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 6 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El domingo 1 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.