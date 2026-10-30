Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a seis años de su muerte y en el día de su cumpleaños: “Fue alguien muy especial”

“Chin ama non dimentica” (“El que ama no olvida”), dice Rocío Olvia en la biografía de su Instagram. Es que pasaron ocho años desde su separación de Diego Maradona y casi seis desde la muerte del astro de fútbol, y su recuerdo sigue vivo en ella. “Fue alguien muy especial en mi vida”, dice en diálogo con LA NACION. Al lado del ídolo aprendió “de todo”, pero si tiene que elegir algo, se queda con el cariño y la entrega que él tenía con cada persona que lo saludaba y le pedía una foto.

Hoy Maradona cumpliría 66 años y ella, por primera vez, participará activamente de un acto para celebrarlo. El viernes, desde las 17, será parte del homenaje al futbolista, Diego Siempre, organizado por el canal de streaming en el que es conductora, Más TV San Miguel. El evento se realizará en el mencionado partido bonaerense (en Paunero 1136); la entrada es un juguete que será donado a clubes, habrá música en vivo de la mano de Artemisa, Extraños, Seru Girando, Yanih y la magia, Raza Pampa y Yuyo Gonzalo, una feria de emprendedores, un torneo de fútbol tenis, gaming y sorteos.

Oliva siguió el juicio por la muerte de quien fue su novio, cuya sentencia se conocerá el 22 de diciembre próximo, y confía en que se hará justicia. Pudo despedirse de Maradona y eso le permitió dar vuelta la página y poder continuar con su vida: lejos de la tele, está conduciendo Entretiempo en streaming, continúa con sus academias de fútbol para mujeres y está en pareja con Néstor Otigoza, con quien planea casarse pronto.

—¿Cómo surgió la idea de homenajear a Maradona en su cumpleaños?

—Surgió del canal de streaming en el que estoy; acepté porque es trabajo y porque está bueno, sé que será algo lindo y emotivo. Habrá sorpresas, va a ir mucha gente y va a ser muy emotivo.

—No solés participar de homenajes a Maradona...

—No, no participo por lo general. Me han invitado y capaz no me coinciden los horarios o estoy de viaje, pero ahora voy a estar porque es en el streaming de San Miguel. Estoy con muchas cosas y a veces para estar tenés que dejar otras de lado. Además, tenés que ver de qué se trata, quién lo hace; son muchos factores y por eso a veces mejor no participo.

—¿Cómo te preparás? ¿Nervios?

—Nervios no. Sí nostalgia; más allá de lo que significa él para los argentinos, fue alguien muy especial para mí, en mi vida.

Rocío Oliva y Diego Maradona estuvieron alrededor de siete años juntos

—Más allá de lo laboral, ¿vos cómo lo recordás?

—A veces hago algo, pero no soy partidaria de exponer los recuerdos en redes porque él no lo ve, pero sí lo recuerdo. Siempre con una sonrisa sabiendo que es su cumpleaños, a él le gustaba mucho festejar, estar rodeado de amigos y de seres queridos. Siempre estábamos afuera en su fecha; Dubai era lejos de todo, pero siempre había algún amigo que iba por allá para no perderse el momento y estar con él en ese día. Más allá de la fecha, día a día uno lo recuerda con cariño, como una persona especial, pero la vida te lleva también a hacer tus cosas y seguir adelante; pasaron casi diez años (desde su separación), pasa el tiempo. Por supuesto que en fechas especiales uno recuerda más porque en cualquier momento ves cosas de él; es fácil recordarlo: salís a la calle y ves un mural, una persona con una camiseta.

—Si quisieras no pensar, no podés...

—No se trata de no pensar porque es algo tan presente en nuestro país. Cuando la gente me ve, me relaciona automáticamente.

—¿Te pudiste despedir de él?

—Sí. Me despedí a mi manera, tranquila en el cementerio, y después pude continuar. La vida sigue y uno se queda con los mejores recuerdos vividos, usando todo eso para su propia experiencia de vida; son cosas que me forjaron como mujer y en mi carácter. Él estuvo en gran parte de mi vida presente.

—¿Qué aprendizaje te llevás de él?

—¡De todo! Pero, puntualmente, lo cariñoso que era y la forma de darse a cada persona que le pedía una foto en la calle o lo saludaba. A veces lo comparo con gente del momento, actores, deportistas, influencers que se niegan, y él era un grande en esas cosas, muy cercano y cariñoso. Todos los que lo cruzaron lo dicen y esas cosas me quedan.

—En la calle a vos la gente te debe saludar y reconocer, ¿cómo lo llevás?

—En todos lados, por suerte, escucho “ahí está Rocío Oliva” y me sorprendo porque yo no estoy muy al tanto de lo que pasa en la tele, pero lo disfruto porque siempre me tratan bien, con cariño. Está bueno.

—¿Seguiste el juicio?

—Estuve viendo, sé lo que veo en la tele y en las redes y confío en que serán serios, harán un gran trabajo y tomarán la mejor decisión, y será justicia para Diego... Sobre todo después de lo que se hizo mal, que separaron a la jueza. Creo que ahora estarán obligados a hacer las cosas bien, aunque debería ser su deber siempre.

—¿Tenés contacto con alguien de la familia?

—Hablo con alguna que otra hermana cada tanto, un saludo cordial, pero no estoy con ellos; mi vida ya está alejada de todo ese mundo y del ambiente.

Rocío Oliva, entre sus academias de fútbol y el streaming Instagram @rocio_g_oliva

—Estás alejada de la tele también.

—Estuve en América, ahora estoy en el streaming de San Miguel, las cosas van más por las redes, juego al fútbol en la selección de streamers y estoy con las academias de fútbol, que es lo que más me mueve y me gusta, nací jugando al fútbol.

—Claro, formás parte del ciclo de streaming Entretiempo (miércoles de 19 a 21), ¿cómo estás con eso?

—Muy bien, es cerca de mi casa, en mi barrio, con gente muy copada, chicos jóvenes con ganas de laburar, la gente joven es siempre positiva y está contenta.

—Queda en tu barrio... Viviste en Dubai, pero siempre volvés al barrio.

—Nací en Bella Vista, me crié acá y mi casa la compré acá, vivimos con Diego acá, se enamoró del barrio, sus restos están acá. Cada vez que venía de Dubai, venía a mi casa a ver a mis amigas y disfrutar los días acá.

—También ahí tenés una de tus escuelas de fútbol.

—Sí, dos academias tengo. Son 75 nenas que van, hubo una explosión tremenda con el fútbol femenino, yo estoy hace ocho años, hoy hay muchas escuelitas, pero en ese momento era de los pocos lugares, estoy contenta de cumplir con algo que para mí era un sueño.

—Cuando eras chica eso no existía, ¿lo sufrías?

—No había manera de jugar al fútbol y si lo hacías lo tenías que hacer con varones y tenías que ser muy buena para que te dejaran jugar porque era para nenes, no para nenas. Vivía en contra de todos, siempre me gustó y nadie me enseñó, aprendí sola y era como un nene más, que hoy haya espacios para jugar, aprender, comprender, está buenísimo.

—¿Qué sentís que le da tus escuelas a las nenas?

—Le doy a las chicas herramientas para la que quiere ser futbolista o para la que simplemente quiere hacer un deporte. Hay muchos valores y es también formar mujeres libres porque el deporte, además de disciplina, te hace sacar carácter. Yo jugaba porque era mandada, tenía mil apodos, Carlitos, Cholito, mi papá me decía que era para varones, no quería que su única hija jugara, pero a mí me gustaba. Después me probé en River y empecé a jugar semiprofesional, a entrenar todos los días.

—¿Vos das clases?

—No, hay profes, directores técnicos, yo estoy estudiando para DT me falta un año, trato de tener gente capacitada. Yo voy siempre y veo que esté todo bien para que las cosas salgan bien, hay que estar. Estoy feliz con eso.

Entre el fútbol y el amor

—Estás también en la selección de streamers, ¿qué es eso?

—Son equipos de chicas que stremean y generan contenido. Está bueno; es un lindo ambiente donde te divertís y entrenás.

—¿Sos jugadora o entrenadora?

—Juego. No quise colgar los botines, quiero un rato más.

Rocío Oliva y Néstor Origoza se comprometieron y esperan casarse en 2027

—Seguís en pareja con Néstor Ortigoza, ¿están comprometidos? ¿Se viene el casamiento?

—Sí. Estamos comprometidos, todo va viento en popa, la idea es en algún momento casarnos y hacer todo lo lindo que pueda salir del amor y de dos personas que se aman. Todo es bienvenido. Este año no creo que nos casemos porque pasa rápido el tiempo; el que viene, tal vez.