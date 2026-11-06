Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 9,40 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Noroeste

: 5 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York