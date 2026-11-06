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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSeth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 9,40 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 22%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

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