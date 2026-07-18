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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 71 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de humo.
La probabilidad de precipitación de 92%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de humo.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 92%
- Pronóstico: áreas de humo
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: áreas de humo. Probabilidad de precipitación: 92%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: humo disperso. Probabilidad de precipitación: 92%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
LA NACION