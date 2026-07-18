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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 71 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de humo.

La probabilidad de precipitación de 92%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de humo.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 92%
  • Pronóstico: áreas de humo

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: áreas de humo. Probabilidad de precipitación: 92%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: humo disperso. Probabilidad de precipitación: 92%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 56%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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