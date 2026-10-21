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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
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