Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 7,20 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El domingo 1 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a seis años de su muerte y en el día de su cumpleaños
    1

    Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a seis años de su muerte y en el día de su cumpleaños: “Fue alguien muy especial”

  2. Así está el cuadro de semifinales de la Messi Cup 2026, con River
    2

    Así está el cuadro de semifinales de la Messi Cup 2026, con River

  3. River Sub 16 en la Messi Cup 2026: cuándo juega las semifinales vs. Atlético de Madrid
    3

    River Sub 16 en la Messi Cup 2026: cuándo juega las semifinales vs. Atlético de Madrid

  4. Una fiscalía especializada se involucró en reemplazo del fiscal Taiano y apeló el sobreseimiento de Milei
    4

    Caso LIBRA: una fiscalía especializada se involucró en reemplazo del fiscal Taiano y apeló el sobreseimiento de Milei