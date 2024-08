“Dinero en tu bolsillo”, el programa que Nueva York lanzó para hacer más asequible la vida en la ciudad: en qué consiste

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, lanzó un nuevo programa denominado “Money in Your Pocket” (Dinero en tu bolsillo, en español) para facilitar el acceso de los residentes neoyorquinos a las más de 70 iniciativas municipales, estatales y federales que buscan hacer más asequible la vida en la Gran Manzana y asegurarse de que la falta de herramientas y tiempo disponible no les impidan aprovecharlos.

Las autoridades informaron acerca del lanzamiento en un comunicado oficial, donde se precisó que entre las distintas iniciativas del programa se encuentra la visita de cientos de empleados municipales y estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), capacitados por la Unidad de Participación Pública de la Ciudad de Nueva York, que a partir de este lunes recorrerán unos 20 barrios de sectores vulnerables y edificios de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (Nycha, por sus siglas en inglés).

En estas visitas, los funcionarios municipales asesorarán y proveerán la información necesaria para comprender fácilmente cada uno de los programas gubernamentales que podrían ser de ayuda para estos potenciales beneficiarios. Para estos efectos, el alcalde Eric Adams también lanzó este lunes una “Guía de dinero en tu bolsillo”, que ahonda sobre los requisitos de elegibilidad y las solicitudes para más de 40 beneficios.

Se trata de una iniciativa que puede ser de ayuda, considerando que en muchos casos, las personas no acceden a todos los beneficios que podrían debido a que no saben que están disponibles para ellos o creen que es demasiado complejo el trámite, tal como consideró la directora ejecutiva de PEU, Adrienne Lever.

“Fui criado por una madre soltera que tuvo que trabajar en varios empleos para asegurarse de que mis hermanos y yo tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa. El ajetreo era real. Desafortunadamente, muchos neoyorquinos siguen haciendo lo mismo hoy y siguen sintiendo que la situación está en su contra. Nuestra administración no permitirá que eso sea así: estamos cuidando a los neoyorquinos y trabajando para hacer que esta ciudad sea más asequible”, sostuvo el alcalde Adams en los anuncios.

La vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Anne Williams-Isom, precisó que la propuesta busca ir puerta a puerta para hablar con los neoyorquinos de determinados vecindarios clave con el objetivo de ayudar a que más personas elegibles para los servicios reciban estos beneficios. “Ya sea asistencia alimentaria, cuidado infantil o apoyo para la vivienda, entre otros, queremos ayudarlo a navegar cómo puede acceder a estos servicios críticos”, expresó la funcionaria.

Los principales beneficios de la ciudad de Nueva York

En el comunicado, las autoridades locales informaron que la actual gestión lanzó desde sus inicios una gran cantidad de programas que buscan promover la asequibilidad en esta gran metrópoli del noreste de EE.UU., con las que los neoyorquinos ahorran más de 30 mil millones de dólares. Algunas de las principales son:

Big Apple Connect : internet de alta velocidad y televisión básica gratuita para residentes de viviendas públicas

: internet de alta velocidad y televisión básica gratuita para residentes de viviendas públicas Child Care Vouchers : vales para cuidado infantil asequible.

: vales para cuidado infantil asequible. Direct Property Tax Relief : una gama de reducciones de impuestos para personas mayores, propietarios discapacitados y otros neoyorquinos.

: una gama de reducciones de impuestos para personas mayores, propietarios discapacitados y otros neoyorquinos. EITC : devuelve dólares de impuestos a familias e individuos calificados.

: devuelve dólares de impuestos a familias e individuos calificados. Groceries to Go : créditos mensuales para comprar alimentos elegibles del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para entrega o recogida.

: créditos mensuales para comprar alimentos elegibles del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para entrega o recogida. NYC Financial Empowerment Centers: asesoramiento y entrenamiento financiero profesional personalizado y gratuito para ayudar a aumentar los ahorros, reducir las deudas y apoyar los objetivos financieros de los neoyorquinos.

Year-round free tax prep : servicios de preparación de impuestos gratuitos durante todo el año: para individuos, familias y neoyorquinos autónomos.

: servicios de preparación de impuestos gratuitos durante todo el año: para individuos, familias y neoyorquinos autónomos. Medical Debt Relief : la eliminación de la deuda médica para 500 mil neoyorquinos.

: la eliminación de la deuda médica para 500 mil neoyorquinos. Summer Rising : programación de verano gratuita, que incluye comidas gratuitas, transporte y apoyo médico y de servicios sociales para estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo grado.

: programación de verano gratuita, que incluye comidas gratuitas, transporte y apoyo médico y de servicios sociales para estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo grado. Transportation for Older New Yorkers: transporte gratuito para ayudar a los neoyorquinos mayores a llegar a citas médicas importantes, citas de servicio social y más.

