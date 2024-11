El inusual fenómeno que golpea Nueva York tras más de 150 años y pone en alerta a la ciudad

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció recientemente la declaración de “vigilancia por sequía” y puso en alerta a toda la ciudad. El objetivo de esta medida es preventivo: ante un octubre extremadamente seco, se busca conservar el suministro de agua en una metrópoli que enfrenta condiciones climáticas inusuales. Aunque esta vigilancia no impone restricciones obligatorias, las autoridades instaron a los residentes a adoptar hábitos de ahorro de agua.

El récord de sequía en Nueva York en los últimos 150 años

Nueva York experimenta un otoño marcado por precipitaciones mínimas y temperaturas superiores a las normales. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, Central Park registró solo 0,025 centímetros (0,01 pulgadas) de lluvia en octubre, muy por debajo tanto del registro de octubre de 2023, que fue de 9,9 centímetros (3,9 pulgadas), como del promedio histórico de 11,1 centímetros (4,4 pulgadas) para este mes.

Central Park registró solo 0.01 pulgadas de lluvia en octubre, muy por debajo del promedio histórico de 4.4 pulgadas para este mes X (@NWSNewYorkNY)

Según Associated Press, Rohit Aggarwala, comisionado del Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad, dijo que esta cifra representa la menor cantidad de lluvias registrada en más de 150 años en Nueva York, lo que ha llevado a expertos a catalogar esta situación como “sequía repentina” o flash drought, caracterizada por la escasez de precipitaciones y el aumento de temperaturas.

“El mes pasado se produjo la segunda racha sin lluvia más larga de la historia registrada en nuestra ciudad. Hemos emitido un aviso de sequía y hemos pedido a nuestras agencias que actualicen sus planes de conservación de agua para estar preparados”, adivirtió el alcalde Adams en su cuenta de X.

El alcalde Adams difundió en su cuenta de X el plan de acción para el cuidado del agua en la ciudad X (@NYCMayor)

El plan de acción de Eric Adams ante la seguía en Nueva York

La declaración de vigilancia por sequía representa la primera etapa del sistema de clasificación de sequías en Nueva York, el cual incluye niveles progresivos de advertencia y emergencia. Aunque no se establecen limitaciones obligatorias, el enfoque se centra en la concientización y la responsabilidad ciudadana. En un mensaje compartido en redes sociales, Eric Adams instó a los neoyorquinos a adoptar cambios sencillos en sus hábitos diarios.

“Algo simple como no dejar el agua corriendo mientras nos lavamos los dientes o asegurarnos de no regar el patio con demasiada frecuencia. Solamente ser precavidos. Cada galón de agua que ahorramos lo podremos usar para llenar nuestras piletas y realizar otras actividades durante el verano. Hagámoslo juntos. La madre naturaleza está a cargo. Por lo tanto, debemos asegurarnos de ajustarnos a la falta de agua y lluvia que hemos recibido”, pidió el alcalde en su cuenta de X (ex Twitter).

Medidas preventivas para cuidar el agua en Nueva York

El Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) también dio una serie de recomendaciones para que todos los habitantes de Nueva York puedan ahorrar agua con pequeñas modificaciones en sus rutinas ante esta “sequía repentina” que azota al noreste de Estados Unidos.

Tomar duchas más cortas puede ahorrar de 19 a 26 litros por minuto.

puede ahorrar de 19 a 26 litros por minuto. Al tomar un baño, llenar la bañera solo hasta la mitad puede ahorrar de 38 a 57 litros.

puede ahorrar de 38 a 57 litros. Instalar inodoros, cabezales de ducha y aireadores de grifo que ahorren agua . Si no se puede cambiar a un inodoro de bajo flujo, colocar una botella de plástico llena de agua en el tanque del inodoro.

. Si no se puede cambiar a un inodoro de bajo flujo, colocar una botella de plástico llena de agua en el tanque del inodoro. Cerrar el grifo mientras al momento de afeitarse, lavarse las manos o cepillarse los dientes . Los grifos utilizan de 7,5 a 11 litros por minuto.

. Los grifos utilizan de 7,5 a 11 litros por minuto. No arrojar papel higiénico en el inodoro .

. Ejecutar el lavavajillas y la lavadora solo cuando estén llenos . Se ahorra aún más usando el ciclo corto.

. Se ahorra aún más usando el ciclo corto. Instalar aireadores en los grifos .

. Cerrar el agua mientras se lavan los platos . Los grifos de la cocina utilizan de 7,5 a 11 litros por minuto.

. Los grifos de la cocina utilizan de 7,5 a 11 litros por minuto. Usar una boquilla de cierre automático en tu manguera.

en tu manguera. Barrer la acera o entrada en lugar de usar agua.

en lugar de usar agua. Regar las plantas solo antes de las 9 hs o después de las 19 hs .

. Utilizar un barril de lluvia.

LA NACION