El oasis de playa olvidado de la ciudad de Nueva York, con vista a Nueva Jersey y con su propia costa de arena

La ciudad de Nueva York es conocida por sus lugares fascinantes, desde su bullicioso centro tecnológico hasta los pueblos históricos y los oasis ocultos que ofrecen un respiro en el vibrante estado. En el corazón de Manhattan, existió un tiempo en que los residentes podían disfrutar de su propia playa urbana, un escenario que hoy parece casi increíble.

En la década de 1970, Manhattan albergaba una costa de arena que ofrecía un refugio para aquellos que no podían viajar fuera del estado, por cualquier razón. Este lugar era conocido como Battery Park Beach. El oasis playero surgió como resultado del proyecto de construcción de Battery Park City.

Los trabajadores depositaron arena en la zona antes de pavimentar y construir lo que se convertiría en un próspero barrio al oeste de Tribeca. De acuerdo con Daily Mail, durante seis años, tanto los residentes como los turistas disfrutaron de esta playa improvisada, con las Torres Gemelas en el horizonte.

Los ciudadanos disfrutaban de la costa de arena de Nueva York que luego se convertiría en una prometedora ciudad Foto Instagram @fredrconrad y @nytarchives

La evolución del oasis playero en Nueva York

Battery Park Beach no fue un fenómeno natural, sino el resultado de un proyecto de construcción que comenzó con una base de arena. Los lugareños aprovecharon este espacio temporal, que no contenía ningún tipo de restricción, y lo transformaron en una playa donde podían relajarse, tomar el sol y jugar a diversos deportes.

Esta arena no era similar a las de las playas naturales, su aspecto era rústico y áspera al tacto. Debido a que no llegaba el agua del río Hudson hasta el lugar no se lavaba, pero cumplía su propósito de proporcionar un escape urbano.

A pesar de que la arena era rústica, muy diferente a las de las playas naturales, los lugareños lo transformaron en un escape del bullicio de la próspera ciudad de Nueva York 06-1560 - Foto BPCA Tribeca Citizen

Según The New York Times, la playa eran acres del vertedero que no estaba destinado al uso público, pero nada impedía a los ciudadanos disfrutar del espacio. Debido a los retrasos en los planes de construcción, los residentes de Manhattan adoptaron el área como su propio espacio recreativo. En medio del bullicio de la ciudad, la gente aprovechó de este lugar para crear recuerdos inolvidables al disfrutar los días de sol.

“En los años 70, mientras los promotores inmobiliarios y la ciudad se peleaban por decidir qué construir en el Bajo Manhattan, los ingeniosos habitantes locales convirtieron el vertedero vacío en una playa”, publicó The New York Times Archives en sus redes sociales. La foto que compartió la publicación es un testimonio que refleja la creatividad y el ingenio de los neoyorquinos, donde una pareja disfruta de tomar sol en la tranquila costa de arena.

Con el tiempo, la playa en Nueva York se fue convirtiendo en una ciudad cotizada 06-1560 - Foto BPCA Tribeca Citizen

Battery Park Beach en la actualidad

Con el tiempo, la obra de construcción avanzó y la franja de costa comenzó a disminuir. Lo que una vez fue un oasis playero se transformó en el vibrante barrio de Battery Park City. La arena amarilla fue reemplazada por los campos verdes de la secundaria Stuyvesant y el club de los Battery Park City Ball Fields.

La zona también se convirtió en un destino turístico con parques, bancos prestigiosos, instituciones financieras, centros comerciales y un mini puerto que pertenece al barrio de Tribeca. Hoy día, los jóvenes que pasean por las calles de Battery Park City y disfrutan del paisaje del río Hudson, con vistas a la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, difícilmente podrían imaginar que sus padres o abuelos disfrutaron de un oasis urbano con su propia playa.

El legado de Battery Park Beach sigue vivo en la memoria de aquellos que lo vivieron, aunque el paisaje urbano haya cambiado drásticamente. Si bien esta playa en Manhattan ya no existe, su legado perdura en la memoria colectiva de la ciudad.

