Estas son las mejores galerías para visitar en Nueva York, seleccionadas por los propios artistas

Todos aquellos que visitan Nueva York saben que su escena cultural es una de las más dinámicas y ricas del mundo. En el área de las artes visuales, específicamente, sus museos icónicos, como el Museo Metropolitano de Arte o el Museo de Arte Moderno, que se encuentran entre los más visitados y reconocidos.

Junto a estos monstruos sagrados, alimentando la escena, cientos de pequeñas galerías y centros de arte son las encargadas de promover y sostener desde las bases la escena, corriendo los límites de las propuestas expositivas, con programaciones que cruzan disciplinas, rompen ciertos cánones tradicionales y, por supuesto, funcionan como plataformas de lanzamiento de las jóvenes camadas de artistas.

El problema de este “circuito alternativo” es que a diferencia de las instituciones con historia, trayectoria y peso, muchas veces queda vedado para el gran público no experto, que no accede a sus propuestas, porque no posee forma de conocerlas.

"Clementine" expo de Keith-Roach del 1 de noviembre al 21 de diciembre de 2024 en PPOW

Ese hecho posee no solo efectos en la escala del circuito, sino que aún más importante, termina por generar un efecto paradógico, ya que los espacios que vienen a abrir el panorama terminan consolidando el exclusivismo.

Otras galerías para visitar en Nueva York

Para conocer qué espacios dentro de Nueva York poseen propuestas que vale la pena explorar, CNBC reunió a un grupo de artistas y les pidió que detallen sus galerías preferidas. El resultado es un interesante mapa para tomar en cuenta si se tiene el placer de visitar la Gran Manzana con ánimos de descubrir nuevos espacios de arte y nuevos artistas.

Diego Arellano, Zhuo Xiong, Edward Akrout y Machine Dazzle, fueron algunos de los artistas elegidos por el medio para configurar esta guía lado B, y unánimemente señalaron que en la zona de Chelsea se concentra la mayor parte del circuito contemporáneo de galerías.

“Lugares como C24, Hauser & Wirth y Dia se sienten como pequeños museos contemporáneos, solo que sin las colas de turistas (¡y gratis!)”, explicó el artista londinense Diego Arellano, que también detalló que esos espacios a veces tienen exhibiciones “más atrevidas” que las organizaciones más grandes.

"Victims of Grenouille" muestra de la artista ucraniana Oleksii Shcherbak en Mriya Dinara Khairova

La galería C24 destaca a creadores especializados en diversas disciplinas como la escultura, la cerámica, la fotografía y la pintura. Por otro lado, Dia Chelsea inauguró una muestra del cineasta Steve McQueen el 20 de septiembre. Hauser & Wirth, con dos espacios en Chelsea, presenta actualmente las obras de la artista estadounidense de ascendencia húngara Rita Ackermann, detallan. Por fuera de Chelsea, el museo de arte experimental del Swiss Institute, en el East Village, fue caracterizado por Arellano como una “joya escondida”.

Zhuo Xiong, por su parte señaló que La Gladstone Gallery, con dos ubicaciones en Chelsea, es una de sus favoritas. “Los artistas que seleccionan y las exposiciones que curan son de primer nivel”, destacó. Asimismo, recomendó visitar David Zwirner, una galería de arte contemporáneo con sedes en Nueva York, Los Ángeles, Londres, París y Hong Kong. Además, ya en la zona de Tribeca, recomendó conocer P· P· O· W, de Wendy Olsoff y Penny Pilking, ya un clásico del circuito contemporáneo con más de 40 años de trayectoria.

Steve McQueen, Estado del Sol, 2022. Vista de la instalación, Festival Internacional de Cine de Róterdam, 2022. © Steve McQueen. Foto: Estudio Hans Wilschut/IFFR; cortesía del artista, Marian Goodman Gallery y Thomas Dane Gallery

Edward Akrout, quien dirige la organización sin fines de lucro Art Shield, comprometida con la difusión de artistas de todo el mundo, “especialmente aquellos amenazados por la censura, opresión o la guerra”, recomendó visitar Mriya Gallery, que según su web es la primera galería ucraniana en Nueva York, ideada para “celebrar el rico tapiz del arte, los artistas y la cultura ucranianos en el vibrante paisaje de la ciudad de Nueva York”.

Finalmente, el artista y diseñador de vestuario Machine Dazzle sugirió visitar La MaMa Galleria y OSMOS. Este último es un espacio dirigido por Cay Sophie Rabinowitz, quien anteriormente fue directora artística de Art Basel, la feria de arte contemporáneo más prestigiosa a nivel global.

