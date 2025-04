En la era Trump: qué cubanos migrantes en EE.UU. están a salvo y quiénes están en riesgo de deportación

Las políticas migratorias de Donald Trump son cada vez más duras y, a pesar de que una medida judicial detuvo el fin del parole humanitario, que beneficia a miles de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, pero no todo está asegurado para estos extranjeros en EE.UU.

Más de 500 mil migrantes podrían ser deportados

Miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos bajo un permiso humanitario temporal conocido como CHNV, una respuesta del gobierno de Joe Biden frente a las crisis humanitarias y políticas en diferentes países, hoy no tienen asegurada su permanencia en EE.UU. Mientras que varios otros que ingresaron con programas mucho más antiguos no corren el mismo riesgo.

Los cubanos que ingresaron a Estados Unidos bajo el CHNV podrían ser deportados Freepik

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se trata de más de 530 mil personas, que desde octubre de 2022 ingresaron de forma legal y son ciudadanos de esos países con permisos válidos por hasta dos años. De ellos, 110 mil son cubanos.

Trump había anunciado el fin del programa el 24 de abril de este mismo año. Sin embargo, la jueza federal Indira Talwani, del Tribunal de Distrito en Boston, frenó la decisión con una orden cautelar y cuestionó: “¿Se debe simplemente a que se trata de un programa de Biden? Si lo que se intenta es detener la inmigración ilegal, estas son las personas que decidieron no venir aquí de forma ilegal, sino legalmente”, recordó la jueza.

“Nunca en la historia reciente tantos cubanos en Estados Unidos han estado en riesgo de detención y deportación”, advirtió el Center for Engagement and Advocacy in the Americas en un boletín donde señalaron que más de 500 mil cubanos, con otros tipos de beneficios temporales, enfrentan la posibilidad de ser expulsados, según informó Bloomberg.

¿Qué pasa ahora con los cubanos que tenían el permiso de CHNV?

Si bien la orden judicial de la jueza Talwani frenó la suspensión del parole humanitario, esta decisión solo protege a los cubanos que ingresaron de manera momentánea. La situación legal de los beneficiarios del CHNV aún es frágil y quienes no hayan iniciado un proceso migratorio alternativo podrían enfrentar la deportación.

Los extranjeros beneficiarios del CHNV deberían iniciar un proceso migratorio alternativo freepik

Diferencias entre los republicanos sobre la decisión de Trump contra los cubanos

La congresista María Elvira Salazar, republicana de Florida y miembro de la Cámara de Representantes, ha remarcado la necesidad de proteger a los nacidos en Cuba y a otros migrantes legales de la deportación, a pesar de ser una fiel seguidora de Trump. “El limbo legal que enfrentan los cubanos, es enteramente culpa de Biden, los engañó”, apuntó en una publicación en su cuenta de X en marzo pasado.

“Vinieron aquí huyendo de países comunistas fallidos, creyendo en las promesas vacías de Biden. La administración Trump debería tomar esto en cuenta y no castigarlos por los errores de Biden. Démosles la oportunidad de solicitar las protecciones que les prometieron”, agregó.

Una congresista republicana remarcó la necesidad de proteger a los inmigrantes que ingresaron bajo el permiso CHNV Cristian Hernandez - AP

En tanto, el republicano Carlos Giménez, de Florida, presentó en marzo ante el DHS una lista de 100 personas que, según él, eran miembros del régimen cubano que se habían infiltrado EE.UU. durante la gestión de Biden, y para quienes solicitó expulsión acelerada, según informó Bloomberg.

Este viernes escribió en su cuenta de X: “Los esbirros terroristas de la dictadura en Cuba que se habían infiltrado en el país están huyendo a la isla como los cobardes que son. Me alegra mucho que nuestro esfuerzo esté dando frutos. Aún quedan muchos”.