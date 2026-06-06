“Local Cops, Local Crimes”: la ley que beneficia a millones de migrantes en Nueva York

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció la iniciativa conocida como “Local Cops, Local Crimes”, un paquete de leyes que busca limitar la colaboración entre fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con el objetivo de proteger a millones de migrantes que residen en el estado y que temen ser detenidos o deportados por faltas menores o por simples contactos con la policía.

En el marco de esta propuesta, la administración estatal busca reforzar la separación entre las funciones de las autoridades locales y las operaciones migratorias federales, lo que podría reducir el riesgo de que un arresto o una denuncia termine en la entrega de información a ICE y en procedimientos de deportación. Esta agenda se presenta como una respuesta directa a las políticas migratorias endurecidas a nivel federal y al aumento de casos en los que migrantes, incluidos muchos latinos, denuncian abusos y violaciones de derechos por parte de agentes.

El gobierno estatal de Nueva York reforzar la separación entre las funciones de las autoridades locales y las operaciones migratorias federales Shutterstock / ICE

Qué es “Local Cops, Local Crimes” y qué cambia para los migrantes

La ley “Local Cops, Local Crimes” se centra en dejar claro que la función de la policía local es investigar y perseguir delitos estatales o municipales, no actuar como brazo operativo de inmigración , lo que reduce la cooperación con ICE en detenciones y traslados.

, lo que reduce la cooperación con ICE en detenciones y traslados. El paquete limita el uso de recursos estatales para apoyar operativos migratorios y pone barreras a la entrega de información sobre personas detenidas o en procesos locales, salvo en casos específicos definidos por la ley.

Con este marco, un contacto con la policía por un delito menor, una infracción o incluso como testigo, deja de ser automáticamente una puerta de entrada al sistema de deportación, algo que afecta de forma directa a comunidades latinas y otras minorías.

Nuevas herramientas legales para denunciar abusos de ICE

El proyecto complementario en Nueva York prevé que migrantes puedan demandar a agentes que violen sus derechos , por ejemplo cuando realizan detenciones sin causa, interrogatorios abusivos o acciones discriminatorias.

, por ejemplo cuando realizan detenciones sin causa, interrogatorios abusivos o acciones discriminatorias. Estas medidas buscan responder a años de denuncias sobre operativos en tribunales, hogares y lugares de trabajo, donde migrantes fueron detenidos sin garantías claras, generando temor a denunciar delitos o colaborar con la justicia.

Al ofrecer un mecanismo legal para reclamar daños y exigir responsabilidad, el estado envía una señal de que las acciones de ICE y de fuerzas que colaboren con prácticas abusivas pueden tener consecuencias en tribunales estatales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una propuesta de ley para limitar el accionar del ICE en el estado Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Impacto en la comunidad latina y en la relación con la policía

Para millones de migrantes que viven en Nueva York, en particular latinos, la separación entre policía local e inmigración puede reducir el miedo a reportar crímenes, violencia doméstica o abusos laborales, sin temor inmediato a ser detenidos por su estatus .

. Organizaciones de derechos civiles sostienen que esta clase de leyes fortalece la confianza en las instituciones, ya que víctimas y testigos se sienten más protegidos a la hora de colaborar con investigaciones penales.

En barrios con alta presencia latina, donde muchas familias combinan distintos estatus migratorios en un mismo hogar, la posibilidad de interactuar con la policía sin que ello derive automáticamente en ICE representa un cambio concreto en la vida cotidiana.

Un mensaje político frente a la agenda migratoria federal

El paquete de leyes también funciona como un mensaje político frente al endurecimiento de la agenda migratoria desde Washington, en un contexto en el que el presidente Donald Trump impulsa medidas más estrictas en detención y deportación.

Nueva York se posiciona así como un estado que busca marcar límites a la participación local en operativos migratorios , insistiendo en que la seguridad pública y la justicia penal deben mantenerse separadas de la política migratoria federal.

, insistiendo en que la seguridad pública y la justicia penal deben mantenerse separadas de la política migratoria federal. Para la comunidad latina, estas decisiones estatales son una señal de respaldo en medio de un clima nacional más hostil, y colocan a Nueva York como un laboratorio de políticas que otros estados observan de cerca.

Para tener en cuenta

Para los migrantes latinos que viven en Nueva York, la ley “Local Cops, Local Crimes” significa, en la práctica, que el contacto cotidiano con la policía local no debería convertirse automáticamente en un caso migratorio. Esto incluye situaciones como reportar un robo, denunciar violencia doméstica o ser testigo de un delito. La clave está en que el estado limita la colaboración con ICE y, al mismo tiempo, reconoce el derecho de las personas migrantes a demandar cuando se violan sus derechos.

Aunque la letra fina de cada ley define exactamente quién califica y en qué circunstancias, el mensaje central es que la seguridad pública y el acceso a la justicia no deben depender del estatus migratorio. Para muchas familias latinas, esto puede marcar la diferencia entre quedarse en silencio por miedo o animarse a buscar ayuda y protección por parte de las autoridades locales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.