Mamdani confirmó que 264.000 trabajadores recibieron avisos con el monto por indemnización millonaria y tienen hasta enero 2027 para aceptar

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 22 de septiembre un acuerdo con DoorDash por US$131,5 millones. El objetivo es compensar a unos 264.000 repartidores a los que la aplicación pagó de menos, pagó con demora o no les pagó entre abril de 2022 y junio de 2026. Desde el 29 de octubre, los beneficiarios reciben por correo electrónico un aviso con el monto que les corresponde. Según el comunicado oficial, más de US$115 millones irán a los trabajadores y el resto se destinará a multas y costos.

Cuánto cobrará cada repartidor de DoorDash en Nueva York y cómo se calcula el pago

El dinero no sale del presupuesto municipal: lo paga la empresa tras una investigación del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés).

Según la orden de consentimiento, el DCWP determinó que DoorDash no pagó a algunos trabajadores por todo el trabajo realizado y que les pagó fuera del plazo legal de siete días.

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También concluyó que excluyó tiempo de viaje y de espera del cálculo de la tarifa mínima. La compañía defendió su método, aunque admitió fallas técnicas en un comunicado citado por ABC7: “Simplemente, nos equivocamos”.

Quien nunca recibió un pago cobrará el triple de lo adeudado: US$3000 por cada US$1000.

Quien cobró tarde recibirá el doble del monto demorado.

Las diferencias con la tarifa mínima se repartirán en proporción al tiempo de viaje de cada trabajador.

Divididos en partes iguales, los US$115 millones equivaldrían a unos US$440 por beneficiario. La distribución real es más desigual. DoorDash estimó una mediana cercana a US$48, con un piso de US$10. Mamdani, por su parte, indicó que más de 27.000 personas cobrarán más de US$1000 y unas 4000, más de US$5000, según la misma cadena.

Qué pasa con los repartidores sin número de Seguro Social o que se mudaron

Según el Workers’ Justice Project, citado por The Nation, en la ciudad trabajan unos 80.000 repartidores y el 90% es inmigrante. El número de beneficiarios es mayor porque el acuerdo abarca a trabajadores actuales y anteriores durante un período de cuatro años.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 22 de septiembre un acuerdo con DoorDash por US$131,5 millones

No hace falta presentar un reclamo: el DCWP identificó a cada persona a partir de los registros de la empresa.

Según las preguntas frecuentes del administrador del acuerdo, los pagos no se consideran salario y no se les retienen impuestos laborales. Hay, sin embargo, una excepción:

Si el pago supera los US$2000 y DoorDash no tiene registrado un número de Seguro Social ni un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), el administrador puede pedir el formulario W-9.

Si el trabajador no lo entrega, el administrador puede retener el 24% del total.

El aviso llega a la última dirección de correo electrónico usada en DoorDash y los cheques se envían al último domicilio conocido. Por eso, quienes se mudaron deben actualizar sus datos ante el administrador, Simpluris, al (866) 675-2836. Las deudas por manutención infantil registradas en el estado de Nueva York pueden descontarse del pago.

Plazos para cobrar el acuerdo de DoorDash y cuándo llega la segunda tanda

La página del DCWP sobre el acuerdo y el sitio del administrador fijan estos plazos para el primer grupo de beneficiarios:

Hasta el 27 de enero de 2027 puede elegirse un pago electrónico con el usuario y el PIN incluidos en el aviso.

Quien no elija un método recibirá un cheque en febrero de 2027, que deberá cobrarse dentro de los 90 días.

Aceptar el dinero implica renunciar a demandar a DoorDash por las infracciones cubiertas entre abril de 2022 y junio de 2026. Para conservar ese derecho, basta con no elegir un método de pago ni cobrar el cheque.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 22 de septiembre un acuerdo con DoorDash por US$131,5 millones Archivo/Freepik

A comienzos de 2027 habrá una segunda tanda de pagos para un grupo reducido de trabajadores con faltantes entre el 29 de junio y el 29 de noviembre de 2026, que puede incluir a usuarios de DashLink.

Durante tres años, DoorDash deberá entregar a la ciudad datos mensuales de pagos. El DCWP los usará para auditar el cumplimiento de la tarifa mínima, que hoy es de US$22,13 por hora sin propinas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.