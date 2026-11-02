Mamdani confirmó que 264.000 trabajadores recibieron avisos con el monto por indemnización millonaria y tienen hasta enero 2027 para aceptar
El acuerdo con DoorDash reintegra US$115 millones a repartidores de Nueva York; quiénes cobran, cuánto, plazos y qué pasa sin número de Seguro Social
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 22 de septiembre un acuerdo con DoorDash por US$131,5 millones. El objetivo es compensar a unos 264.000 repartidores a los que la aplicación pagó de menos, pagó con demora o no les pagó entre abril de 2022 y junio de 2026. Desde el 29 de octubre, los beneficiarios reciben por correo electrónico un aviso con el monto que les corresponde. Según el comunicado oficial, más de US$115 millones irán a los trabajadores y el resto se destinará a multas y costos.
Cuánto cobrará cada repartidor de DoorDash en Nueva York y cómo se calcula el pago
- El dinero no sale del presupuesto municipal: lo paga la empresa tras una investigación del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés).
- Según la orden de consentimiento, el DCWP determinó que DoorDash no pagó a algunos trabajadores por todo el trabajo realizado y que les pagó fuera del plazo legal de siete días.
También concluyó que excluyó tiempo de viaje y de espera del cálculo de la tarifa mínima. La compañía defendió su método, aunque admitió fallas técnicas en un comunicado citado por ABC7: “Simplemente, nos equivocamos”.
- Quien nunca recibió un pago cobrará el triple de lo adeudado: US$3000 por cada US$1000.
- Quien cobró tarde recibirá el doble del monto demorado.
- Las diferencias con la tarifa mínima se repartirán en proporción al tiempo de viaje de cada trabajador.
Divididos en partes iguales, los US$115 millones equivaldrían a unos US$440 por beneficiario. La distribución real es más desigual. DoorDash estimó una mediana cercana a US$48, con un piso de US$10. Mamdani, por su parte, indicó que más de 27.000 personas cobrarán más de US$1000 y unas 4000, más de US$5000, según la misma cadena.
Qué pasa con los repartidores sin número de Seguro Social o que se mudaron
Según el Workers’ Justice Project, citado por The Nation, en la ciudad trabajan unos 80.000 repartidores y el 90% es inmigrante. El número de beneficiarios es mayor porque el acuerdo abarca a trabajadores actuales y anteriores durante un período de cuatro años.
No hace falta presentar un reclamo: el DCWP identificó a cada persona a partir de los registros de la empresa.
Según las preguntas frecuentes del administrador del acuerdo, los pagos no se consideran salario y no se les retienen impuestos laborales. Hay, sin embargo, una excepción:
- Si el pago supera los US$2000 y DoorDash no tiene registrado un número de Seguro Social ni un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), el administrador puede pedir el formulario W-9.
- Si el trabajador no lo entrega, el administrador puede retener el 24% del total.
El aviso llega a la última dirección de correo electrónico usada en DoorDash y los cheques se envían al último domicilio conocido. Por eso, quienes se mudaron deben actualizar sus datos ante el administrador, Simpluris, al (866) 675-2836. Las deudas por manutención infantil registradas en el estado de Nueva York pueden descontarse del pago.
Plazos para cobrar el acuerdo de DoorDash y cuándo llega la segunda tanda
La página del DCWP sobre el acuerdo y el sitio del administrador fijan estos plazos para el primer grupo de beneficiarios:
- Hasta el 27 de enero de 2027 puede elegirse un pago electrónico con el usuario y el PIN incluidos en el aviso.
- Quien no elija un método recibirá un cheque en febrero de 2027, que deberá cobrarse dentro de los 90 días.
Aceptar el dinero implica renunciar a demandar a DoorDash por las infracciones cubiertas entre abril de 2022 y junio de 2026. Para conservar ese derecho, basta con no elegir un método de pago ni cobrar el cheque.
A comienzos de 2027 habrá una segunda tanda de pagos para un grupo reducido de trabajadores con faltantes entre el 29 de junio y el 29 de noviembre de 2026, que puede incluir a usuarios de DashLink.
Durante tres años, DoorDash deberá entregar a la ciudad datos mensuales de pagos. El DCWP los usará para auditar el cumplimiento de la tarifa mínima, que hoy es de US$22,13 por hora sin propinas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.