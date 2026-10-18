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Oficial y confirmado: la línea gratuita de ayuda a los inmigrantes que Mamdani impulsa en Nueva York
El servicio municipal ofrece orientación en distintos idiomas y conecta a residentes de los cinco distritos con asistencia legal migratoria gratuita y confiable
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LA NACION
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió el 9 de octubre una línea gratuita de apoyo legal migratorio para que los inmigrantes encuentren ayuda sin importar su estatus. El mandatario compartió el número 800-354-0365 y la alternativa de llamar al 311 y decir “Immigration Legal”.
Ayuda migratoria gratuita en Nueva York
- Según la Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante (MOIA), la ciudad financia el servicio para responder preguntas sobre políticas migratorias y orientar hacia asistencia legal gratuita y confiable.
- Mamdani presentó la línea como gratuita y confidencial, con atención en el idioma de quien consulta, independientemente de su situación migratoria.
Horarios de la línea de apoyo legal para inmigrantes en NYC
- Lunes y miércoles: de 9 a 20; martes, jueves y viernes: de 9 a 18, según los horarios publicados por MOIA.
- También atiende el último sábado de cada mes, de 9 a 17. Los horarios corresponden a la hora local de Nueva York.
Qué ofrece el servicio en Nueva York y cuáles son sus límites
- MOIA aclara que la línea ayuda a residentes elegibles de los cinco distritos a localizar proveedores confiables, pero no presta servicios legales directamente ni programa citas.
- La oficina advierte que la alta demanda puede impedir una evaluación inicial o que una organización asociada acepte el caso para representación completa.
“Immigration Legal”: la palabra clave de ayuda gratuita en NYC
- Para buscar orientación legal migratoria, llama al 800-354-0365 o al 311 y di “Immigration Legal”. Para consultas generales sobre acceso a servicios municipales.
- MOIA dispone de otro número: 212-788-7654, de lunes a viernes, de 9 a 17. Esta segunda vía está disponible sin importar el estatus migratorio.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.