Oficial y confirmado: la línea gratuita de ayuda a los inmigrantes que Mamdani impulsa en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió el 9 de octubre una línea gratuita de apoyo legal migratorio para que los inmigrantes encuentren ayuda sin importar su estatus. El mandatario compartió el número 800-354-0365 y la alternativa de llamar al 311 y decir “Immigration Legal”.

Ayuda migratoria gratuita en Nueva York

Según la Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante (MOIA), la ciudad financia el servicio para responder preguntas sobre políticas migratorias y orientar hacia asistencia legal gratuita y confiable.

Mamdani presentó la línea como gratuita y confidencial, con atención en el idioma de quien consulta, independientemente de su situación migratoria.

El anuncio de Mamdani sobre la nueva oficina de trabajo en Nueva York

Horarios de la línea de apoyo legal para inmigrantes en NYC

Lunes y miércoles: de 9 a 20; martes, jueves y viernes: de 9 a 18, según los horarios publicados por MOIA.

También atiende el último sábado de cada mes, de 9 a 17. Los horarios corresponden a la hora local de Nueva York.

Qué ofrece el servicio en Nueva York y cuáles son sus límites

MOIA aclara que la línea ayuda a residentes elegibles de los cinco distritos a localizar proveedores confiables, pero no presta servicios legales directamente ni programa citas.

La oficina advierte que la alta demanda puede impedir una evaluación inicial o que una organización asociada acepte el caso para representación completa.

Zohran Mamdani respaldó a los migrantes tras el fallo que permitió a los agentes federales del ICE seguir utilizando mascarillas durante los operativos en Nueva York AP Foto

“Immigration Legal”: la palabra clave de ayuda gratuita en NYC

Para buscar orientación legal migratoria, llama al 800-354-0365 o al 311 y di “Immigration Legal”. Para consultas generales sobre acceso a servicios municipales.

MOIA dispone de otro número: 212-788-7654, de lunes a viernes, de 9 a 17. Esta segunda vía está disponible sin importar el estatus migratorio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.