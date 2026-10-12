Zohran Mamdani, alcalde de 34 años: “Los inmigrantes neoyorquinos pertenecen aquí, ICE no”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de 34 años, afirmó el viernes 9 de octubre que “los inmigrantes neoyorquinos pertenecen aquí, ICE no”, en una publicación de su cuenta oficial en X. El mandatario acompañó su mensaje sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los teléfonos de un servicio municipal gratuito y confidencial que permite buscar asistencia legal en distintos idiomas, independientemente del estatus migratorio.

Qué dijo Mamdani sobre ICE y la ayuda a los inmigrantes

“Si tú o alguien a quien quieres necesita ayuda, llama a nuestra línea gratuita y confidencial de apoyo legal migratorio”, escribió Mamdani, según la publicación oficial.

El mensaje incluyó el número 1-800-354-0365 y la alternativa de marcar 311 y decir “Immigration Legal” para acceder a información sobre asistencia jurídica.

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El alcalde también señaló que la ayuda está disponible en el idioma de quien consulta, sin importar su situación migratoria. La publicación remitió al portal municipal “Conozca sus derechos”, que reúne materiales sobre encuentros con agentes federales, detenciones de familiares y recursos para buscar representación legal.

Cómo funciona la línea de apoyo legal migratorio de Nueva York

La Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante, conocida como MOIA, explica que la línea permite obtener respuestas sobre políticas migratorias y orientación para encontrar proveedores de asistencia confiables en los cinco distritos.

Para residentes hispanohablantes, el servicio ofrece acceso en español y una vía para localizar ayuda cercana a su comunidad.

Según los horarios publicados por MOIA, la atención funciona los lunes y miércoles de 9 a 20, y los martes, jueves y viernes de 9 a 18. También está disponible el último sábado de cada mes, de 9 a 17; estas franjas corresponden al horario local de Nueva York.

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El alcance del servicio tiene límites que la propia oficina detalla: la línea orienta y deriva, pero no presta servicios legales directamente ni agenda citas.

Además, debido a la demanda, contactar a una organización asociada tampoco garantiza que acepte el caso para una representación completa o que pueda realizar una evaluación inicial.

Qué recursos en español ofrece la ciudad ante una detención de ICE

El portal municipal incluye materiales en español sobre detenciones, órdenes de deportación y procedimientos ante tribunales migratorios.

También ofrece recursos para padres y cuidadores preocupados por una separación familiar, con información sobre contactos de emergencia y la designación de un cuidador de respaldo.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.