Nueve beneficios del bicarbonato de sodio para tu jardín en verano: guía completa

Escuchar

El bicarbonato de sodio no solo es un aliado en la limpieza del hogar, sino también un secreto bien guardado para el cuidado de tu jardín durante el verano. Esta sustancia posee tres atributos de limpieza muy eficaces: su naturaleza abrasiva proporciona un gran poder de fregado, elimina los olores sin dejar residuos persistentes y realiza ambas funciones sin el riesgo de productos químicos peligrosos.

Esta versatilidad explica por qué es un favorito para la limpieza del hogar, pero poco se habla de sus grandes características para cuidar los espacios al aire libre. Ya sea que se busque cambiar el color de las hortensias o renovar los muebles de jardín, se puede utilizar el bicarbonato de sodio en el patio, jardín y más espacios al aire libre.

1) Renovar muebles de exterior

El bicarbonato de sodio es excelente para limpiar cojines de exterior, según Autumn Turgeon, propietaria de Get It Together Cleaning Services, recoge Aol. “Rociar los cojines para humedecerlos, espolvorear bicarbonato de sodio y fregar con movimientos circulares usando un trapo húmedo”, sugiere Turgeon. “Se puede agregar un poco de jabón para platos para una limpieza extra. Luego, enjuagar bien y dejar secar al sol para desodorizar”.

El bicarbonato de sodio es excelente para renovar los muebles de exterior (Archivo) Unsplash

2) Incrementar la alcalinidad del suelo

Para aumentar el pH del suelo en una zona específica, hay que mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio cada cuatro litros de agua. “Utilizar un pulverizador puede preparar un área demasiado ácida para la siembra, mejorar la salud de las plantas que prefieren un entorno alcalino o cambiar el color de las hortensias a un tono más rosado o rojizo”, explica Brad LaFoy, administrador de tierras en Blackberry Mountain.

3) Eliminar malas hierbas en las aceras

Las malas hierbas que brotan en las grietas de las aceras pueden ser especialmente molestas. Espolvorear bicarbonato de sodio sobre estas hierbas y en las grietas para eliminarlas y prevenir nuevos brotes.

4) Revivir decoraciones de jardín

Si los gnomos de jardín están sucios o el bebedero para pájaros necesita limpieza, usar bicarbonato de sodio con un paño húmedo para eliminar la suciedad de las decoraciones de concreto y plástico. Evitar su uso en piedras naturales como piedra caliza, granito o mármol.

5) Limpiar parrillas grasientas

El bicarbonato de sodio es ideal para eliminar la grasa debido a su abrasividad. Es efectivo contra los residuos de comida en las parrillas y también desodoriza. “Al limpiar una parrilla de acero inoxidable, usar un trapo húmedo con una pizca de bicarbonato de sodio y seguir la veta del acero”, recomienda la especialista.

6) Prevenir infecciones fúngicas

Rociar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua sobre las plantas puede prevenir enfermedades fúngicas como el mildiú polvoriento. No obstante, Nicole Dillon, propietaria de Breemar Flower Farm, sugiere consultar a un experto, ya que altas concentraciones de sodio pueden ser dañinas para algunas plantas.

Rociar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua sobre las plantas puede prevenir enfermedades fúngicas (Archivo) Freepik

7) Limpiar cocinas exteriores

El bicarbonato de sodio también es eficaz para la limpieza de cocinas exteriores. “Los fregaderos se pulen muy bien con bicarbonato de sodio y unas gotas de jabón para platos”, dice Turgeon, y recomienda refrescar el acero inoxidable y las estufas de la cocina al aire libre con un trapo húmedo y un poco de bicarbonato de sodio.

8) Tratar picaduras de insectos

“Mucha gente cree que la acidez de una picadura de abeja se puede neutralizar con una pasta de bicarbonato de sodio y agua”, sostiene Jerry Edwards, ex presidente de la Asociación de Apicultores de Georgia. Para tratarlo, se debe colocar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua sobre picaduras de insectos para aliviar la incomodidad. Para picaduras de avispa, el vinagre puede ser más efectivo.

Se debe colocar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua sobre picaduras de insectos para aliviar la incomodidad (Archivo) Dima Berlin - (Fuente: iStock)

9) Desodorizar contenedores de basura

Si el contenedor de basura huele mal, hay que rociarlo con agua y esparcir una o dos tazas de bicarbonato de sodio. Hay que dejarlo actuar durante la noche para desodorizar, y luego se puede añadir un poco de jabón para platos antes de fregar. “El bicarbonato de sodio no desodoriza tan fuertemente como algunos químicos, pero es una opción más segura para quienes prefieren evitar el uso de lejía”, finaliza la fuente consultada.

LA NACION