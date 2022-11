Nukumi, el tiburón blanco hembra gigante que fue apodado “reina del océano” y cuyo rastro es un misterio

escuchar

El arduo seguimiento parece que fue en vano. Un enorme tiburón blanco, apodado “la reina del Océano”, fue atrapado nuevamente tras varios años de escapar de los investigadores, pero huyó nuevamente. Se trata de Nukumi, un ejemplar hembra que pesa más de una tonelada y es el foco de estudio de un grupo de científicos de la organización sin fines de lucro Ocearch.

Este equipo multidisciplinario, que se encarga de rastrear tiburones por todos los océanos, con el fin de entender más acerca de ellos, había logrado en 2020 capturar a Nukumi en el Atlántico norte y ponerle un chip de rastreo.

Nukumi pesa más de una tonelada y media y se cree que tiene más de 50 años ocearch.org

Una vez instalado, el plan consistía en seguir los pasos de ese enorme tiburón blanco. Sin embargo, no todo salió como esperaban y dos años después, el mamífero no aparecía en ninguna parte del océano. Según consignó The Daily Star, Chris Fischer, CEO de Ocearch, expresó que desconocían el paradero del animal. “Algo sucedió con el rastreador de Nukumi. Se dañaron o fallaron mientras estaba en alta mar o en medio del Atlántico”, dijo.

En ese sentido, también manifestó que creían que estaba bien porque habían recibido “algunas señales débiles” de su rastreador tiempo después. El plan era monitorearlo por cinco años. Aunque no hay claridad al respecto. Nukumi fue capturado por primera vez frente a la costa de la provincia canadiense de Nueva Escocia.

Nukumi fue capturada en 2020 y se le colocó un chip para seguirla, pero se perdió su rastro en 2021 ocearch.org

En la página web de la organización, se puede hacer el seguimiento de los ejemplares de tiburones que fueron previamente capturados y a los que se les instaló un chip de rastreo. En esa misma oportunidad, también se les tomó a cada uno muestras de sangre que permitieran conocer un poco más acerca de ellos.

En el caso de este ejemplar, la web señala que, efectivamente, el seguimiento comenzó el 1 de octubre de 2020 en aguas de Canadá. Durante todo ese año y hasta principios del siguiente, el tiburón bordeó la costa de Estados Unidos, hasta Carolina del Norte, y luego se adentró en el océano. El 11 de abril de 2021 se perdió su rastro y su última posición fue el medio del Atlántico norte.

Nukumi, un tiburón blanco apodado "la reina del océano" ocearch.org

El equipo recopiló datos de Nukumi para 21 proyectos de investigación diferentes, incluido hacerle un ultrasonido, tomar muestras de bacterias de sus dientes y analizar muestras fecales para aprender más acerca de su alimentación. Ocearch también tomó muestras de sangre, músculo y piel.

Tras años de búsqueda, capturaron a un tiburón blanco gigante, pero escapó nuevamente

En un video de Nukumi que aparece en la web de la organización, se pudo apreciar el momento en que fue capturado en 2020. En el mismo, se pudieron ver las dimensiones del animal, así como las cicatrices en la piel. Se pensaba que este ejemplar de tiburón blanco tenía más de 50 años y el CEO de la organización investigadora explicó que había vivido una “vida muy rica” y que se trataba de una “verdadera reina del océano y una matriarca”.

Según consignó The Daily Star, la última posición conocida de Nukumi fue en Passamaquoddy Bay, entre el estado estadounidense de Maine y la provincia canadiense de New Brunswick, en junio de 2021.

LA NACION