El polémico look de Melania Trump en el casamiento de su hijastra Tiffany en Mar-a-Lago

escuchar

Reza el protocolo que ir de blanco a una boda está completamente vetado. La razón es simple: no se le debe robar el protagonismo a la novia. El color, que significa pureza, solo se reserva para aquella que contrae matrimonio y si alguna persona no cumple con esta norma o lleva una tonalidad muy similar, se podría considerar ofensivo. Sin embargo, grosero o no, Melania Trump decidió vestir de esa manera durante la ceremonia de Tiffany Trump y el multimillonario Michael Boulos.

La exprimera dama asistió a la lujosa boda de la pareja, que tuvo lugar en Mar-a-Lago, el exclusivo resort en Palm Beach, Florida, propiedad de Donald Trump, padre de la novia. En redes sociales, circuló un video donde se vio al expresidente junto a su esposa juntos en la pista de baile, mientras bailaban al son de “Strangers in the night”, de Frank Sinatra. Medios como Page Six y Daily Mail ofrecieron numerosos detalles de la recepción.

Melania y Donald Trump bailan durante la celebración del matrimonio de Tiffany Trump

El vestido de Melania, que fue objeto de discusión en diversas plataformas, era largo, con tirantes brillantes y un detalle que marcaba la cintura. En cuanto al color, en las imágenes se pudo observar que parecía ser crema. Mientras algunos usuarios reclamaron que se trataba de un color “melocotón”, lo cierto es que era un tono pálido.

El polémico look de Melania en el casamiento de Tiffany Trump

De hecho, en una de las fotografías, se pudo ver posar en conjunto a las mujeres de la familia. De izquierda a derecha, figuraron: Lara Trump; la madre de la novia, Marla Maples; Tiffany Trump; Melania Trump; Ivanka Trump; y la prometida de Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle.

Las mujeres de la familia Trump rodean a Kimberly Trump, el día de su matrimonio con el multimillonario Michael Boulos en Mar-a-Lago, Palm Beach Instagram/@realmichaelsolakiewicz

Afortunadamente para toda la familia, tanto el enlace como la celebración transcurrieron con total normalidad después de que la preocupación invadió el ánimo de los novios y sus familiares los días previos debido a la alarma existente por la llegada del huracán Nicole a la zona.

El tuit de Ivanka Trump, con el que felicitó a los novios, incluyó una foto editada donde eliminó a Kimberly Guilfoyle, la pareja de su hermano, Donald Trump Jr. Twitter/@IvankaTrump

Tifanny, de 29 años, conoció a su esposo Michael, de 25, en 2018 en Mykonos, cuando disfrutaba de unas vacaciones con la actriz Lindsay Lohan. En aquella época, Trump era estudiante de Derecho en Georgetown y Boulos cursaba gestión de proyectos en la City University de Londres.

La familia del novio es propietaria de un conglomerado multimillonario de empresas en Nigeria. Según consignó People, Michael pidió la mano de Tiffany en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en 2021, y le regaló un anillo de diamantes de 13 quilates con corte de esmeralda valorado en 1,2 millones de dólares.

La imagen editada por Ivanka Trump, donde eliminó a la pareja de su hermano Donald Jr., Kimberly Guilfoyle Twitter/@IvankaTrump

Sin embargo, la osada decisión de Melania Trump no fue lo único que generó controversia el sábado pasado durante la celebración de la boda. La foto familiar donde posaron las mujeres de la familia se convirtió en polémica luego de que Ivanka la publicara, pero editada, en su cuenta de Twitter.

No obstante, no se trató de retoques estéticos. De acuerdo con Daily Mail, la empresaria sacó a Kimberly Guilfoyle de la imagen. En su cuenta de Twitter, Ivanka escribió: “Le deseo a Tiffany y Michael felicidad y alegría abundantes al comenzar su vida juntos como marido y mujer. ¡Que su amor sea una fuente de luz en este mundo!”, y acompañó la publicación con varias fotos del matrimonio, entre ellas, la editada donde eliminó a la actual pareja de su hermano.

LA NACION