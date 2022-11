Lionel Messi, el capitán “más lindo y sexy” del Mundial, según una llamativa encuesta de una app de citas canadiense

escuchar

Desde la irrupción de Lionel Messi en el fútbol, el rosarino ha sido considerado el mejor jugador del mundo en diferentes ediciones de los grandes torneos. Ahora, en el preámbulo del Mundial de Qatar 2022, está posicionado como uno de los favoritos a levantar la copa, pero hay un título que ya ganó y no depende precisamente de su talento con la pelota, sino del atractivo físico y la simpatía que genera en el público. De acuerdo con una encuesta, el goleador argentino también es referente en este rubro. En el podio, no compite con Cristiano Ronaldo.

La app de citas canadiense Ashley Madison, cuyo eslogan es “la vida es corta. Ten una aventura” y está dirigida a personas que ya tienen una relación, realizó una encuesta para definir al capitán más atractivo entre las selecciones participantes en el próximo Mundial. El cuestionario estuvo activo entre el 23 de agosto y el 18 de octubre, y recibió 2648 respuestas tanto de hombres como de mujeres.

Messi fue posicionado por los suscriptores hombres en la cima de la encuesta de Ashley Madison @leomessi - @leomessi

Lionel Messi resultó elegido como el “capitán más lindo y sexy del Mundial” en el concentrado de respuestas de ambos sexos con el 22% de las preferencias. Con un menor porcentaje, quedaron el estadounidense Christian Pulisic, con 19%, y el arquero alemán Manuel Neuer, con 17%.

Christian Pulisic, capitán de la selección de Estados Unidos, quedó segundo tras Leo Messi (Julio Cortez/AP Foto)

Sin embargo, el resultado no fue el mismo cuando dividieron los votos de hombres y mujeres. Al considerar solo la elección de las mujeres, el podio de atractivos se compone por Pulisic, con el 22%, el arquero australiano Mathew Ryan, con 21%, y, en tercera posición, Lionel Messi, a quien corresponde el 17% de los votos. Los resultados diferenciados dejan ver que la votación masculina fue la que colocó al argentino en la cima.

Tras conocer al ganador en las preferencias de los usuarios de la aplicación, surgieron todo tipo de reacciones, entre ellas las que cuestionaron la presencia de La Pulga en el ranking y la ausencia de otros capitanes como Cristiano Ronaldo.

Manuel Neuer también figuró en las primeras posiciones de la encuesta PHILIPP GUELLAND - POOL

Ashley Madison tiene cobertura en 52 países, con 15 idiomas y 75 millones de miembros. Y esta no es la primera vez que la famosa app de citas comparte titulares con Messi. En agosto de 2013, algunos rumores que involucraron al delantero rosarino y a su esposa, Antonela Roccuzzo, llevaron a la aplicación a invitar al futbolista a colaborar con ella.

La aplicación de citas Ashley Madison tiene millones de suscriptores alrededor del mundo y está dirigida a personas con pareja que buscan una aventura Captura de pantalla - captura de pantalla

La compañía no fue discreta en la oferta pública que le hizo al futbolista: alrededor de 200.000 dólares por ser imagen de la plataforma que promueve el engaño. Pero Messi no fue el primero, antes Cristiano Ronaldo ya había sido objeto de una invitación similar de Ashley Madison para incrementar su exposición mediática. No obstante, ninguno de los dos aceptó formar parte de alguna campaña publicitaria para la app, pero ésta logró su cometido porque miles de personas se enteraron de su existencia tras tales ofrecimientos.

Mientras lo catalogan como el más “lindo y sexy del mundo”, el capitán de la selección argentina se concentra en su próximo desafío: Qatar. Ya llegó a Abu Dhabi para unirse al conjunto de Lionel Scaloni y se prepara para su último amistoso ante Emiratos Árabes Unidos antes de la cita mundialista.

LA NACION