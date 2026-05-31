Ochoa regresa al Tri en triunfo de México 1-0 sobre Australia previo al Mundial

El histórico arquero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, marcó su regreso a la acción con el cuadro azteca este sábado en la victoria 1-0 sobre Australia en juego de preparación disputado en el Rose Bowl en Pasadena, California.

Ochoa, de 40 años y quien aspira a jugar su sexto mundial, disputó su primer partido con el cuadro mexicano desde el 15 de noviembre de 2024 ingresando de cambio en el segundo tiempo.

Una jugada de balón detenido al minuto 27 le permitió a los norteamericanos tomar la ventaja en el marcador.

Johan Vásquez remató de cabeza luego de un tiro de esquina, la pelota picó en el área chica, pegó en el palo y luego venció el arco defendido por el veterano de 34 años, Mathew Ryan.

México continuará su etapa de preparación el jueves cuando enfrente a Serbia en Toluca mientras que Australia permanecerá en Estados Unidos para medir fuerzas ante Suiza en el Snapdragon Stadium en San Diego, California.

Alineaciones:

México: José Rangel (Guillermo Ochoa 46) - Jorge Sánchez (Israel Reyes 46), Edson Alvarez (cap) (Cesar Montes 60), Johan Vázquez (Jesus Gomez 74), Mateo Chávez (Jesus Gallardo 60) - Álvaro Fidalgo Fernández Fernández (Gilberto Mora 60), Orbelín Pineda (César Huerta 46), Luis Francisco Romo Barron (Obed Vargas 74), Luis Chávez (Erik Lira 60), Alexis Vega (Julian Quiñones 60), Guillermo Martínez (Santiago Giménez 46). DT: Javier Aguirre.

Australia: Mathew Ryan (cap) - Lucas Herrington (Cameron Burgess 90), Harry Souttar - Alessandro Circati, Jacob Italiano (Kai Trewin 67), Aiden O'Neill (Paul Okon 67), Connor Metcalfe (Nishan Velupillay 67), Jordan Bos (Aziz Behich 80) - Mohamed Touré (Nestory Irankunda 80), Mathew Leckie (Ajdin Hrustic 67), Jackson Irvine (Awer Mabil 90). DT: Tony Popovic.