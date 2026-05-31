Un meteoro explota sobre Estados Unidos con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT

SAN FRANCISCO.– Un meteoro que ingresó en la atmósfera terrestre explotó el sábado sobre el noreste de Estados Unidos y provocó una serie de fuertes estruendos que alarmaron a residentes de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire, aunque no se reportaron heridos, daños ni situaciones de peligro.

Según informó la NASA, la bola de fuego se desintegró a las 14.06 hora local sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire, a una altura superior a los 60 kilómetros y mientras viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora.

A meteor exploded off the coast of Massachusetts, causing a loud boom to be heard throughout the state and as far as Rhode Island on Saturday.



According to preliminary reports submitted to the American Meteor Society, dozens of people across the Northeast reported seeing the… pic.twitter.com/rjxip8Prqq — CBS News (@CBSNews) May 30, 2026

“Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite”, explicó Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la agencia espacial estadounidense, en un comunicado enviado a la AFP.

La energía liberada por la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, según la NASA, una potencia que permite explicar los estruendos reportados en varias zonas del noreste del país. En redes sociales, numerosos usuarios contaron que el ruido fue tan fuerte que algunas viviendas llegaron a temblar.

El fenómeno fue reportado alrededor de las 14.30 por residentes del este de Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire y otras áreas cercanas. La Sociedad Americana de Meteoritos señaló que el incidente probablemente fue causado por un meteoro de unos 0,9 metros de ancho que ingresó en la atmósfera cerca de la frontera entre New Hampshire y Massachusetts.

La lluvia de meteoros que se podrá ver desde Estados Unidos NASA

Las autoridades locales recibieron múltiples reportes por el estruendo y los temblores, pero descartaron que existiera una amenaza para la seguridad pública. La Policía de Watertown, en Massachusetts, indicó en Facebook que había recibido numerosos avisos de vecinos, aunque en un primer momento se desconocía el origen del sonido. En Coventry, Rhode Island, la policía tampoco registró daños ni incidentes vinculados al episodio.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que muchas personas presentaron reportes bajo el sistema “¿Lo sentiste?”, pero aclaró que sus sismógrafos no registraron ningún evento sísmico, lo que descartó que el temblor hubiera sido causado por un movimiento telúrico.

🚨 WOW! Another video of the “explosion” in the Boston area really captures how LOUD the boom was



It’s looking like the cause was a “significant” meteor crashing through the atmosphere and burning up, as indicated by heat signatures via satellite, per @NStewWX



This has not yet… pic.twitter.com/qYhdxN0yDc — Nick Sortor (@nicksortor) May 30, 2026

Un satélite meteorológico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica también captó una explosión sobre el área de Boston, un dato que reforzó la hipótesis del meteoro.

Según un experto de la Sociedad Americana de Meteoros citado por medios estadounidenses, es probable que el objeto se haya desintegrado en la atmósfera y que, si algún fragmento sobrevivió, haya caído en el océano. Hasta el momento, no se reportaron heridos, evacuaciones ni daños materiales.

Agencias ANSA y AP