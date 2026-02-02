Olivia Dean se lleva el Grammy a la artista revelación del año

La cantautora británica Olivia Dean, quien encabezó las listas de éxitos nacionales e internacionales con su gran éxito "Man I Need", ganó este domingo el Grammy a la mejor artista revelación.

Se impuso a una nutrida lista de candidatos que incluía al cantante de "Ordinary", Alex Warren, el grupo femenino Katseye, la bailarina de TikTok convertida en cantante Addison Rae, The Marias, sombr, Lola Young y Leon Thomas.

"Quiero decir que estoy aquí como la nieta de una inmigrante", dijo al borde de las lágrimas la cantante de raíces guyanesas, quien ha citado a su abuela como una gran influencia.

"Soy el producto del coraje, y pienso que esa gente (los inmigrantes) merecen ser celebrados. No somos nada sin el otro", agregó.

Más temprano, la cantante interpretó su éxito "Man I Need" en la gala, como parte de una presentación que expuso a todos los nominados de la categoría que en el pasado impulsó carreras de estrellas como Billie Eilish y Olivia Rodrigo.

Dean, de 26 años, que se ha ganado a la crítica con su profundo sonido pop-soul, llamó la atención en septiembre con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, "The Art of Loving".

Su sencillo más exitoso, "Man I Need", alcanzó el número uno en el Reino Unido, Australia y otros países.

Llegó al número dos en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Los otros sencillos del álbum, "Nice to Each Other" y "Lady Lady", despertaron la nostalgia con sus melodías con influencias jazzísticas.

Fue nombrada Revelación del Año 2025 por la revista Billboard.

- Autodidacta -

Dean nació en Londres, de padre inglés y madre jamaiquina-guyanesa.

Su segundo nombre es Lauryn, en honor a la emblemática rapera y cantante de Fugees, Lauryn Hill.

Inicialmente asistió a una escuela secundaria de artes escénicas para estudiar teatro musical, pero finalmente se decantó por la composición, aprendiendo a tocar la guitarra y el piano de forma autodidacta.

Dean empezó a ganar popularidad publicando versiones en YouTube y ganando fans con su voz retro a través de plataformas de streaming.

Tras lanzar un EP en 2019, emprendió una especie de gira por carretera en pleno apogeo de la pandemia, en el verano de 2020, en una camioneta amarilla, cantando al aire libre para quien quisiera escucharla.

Le siguieron dos EP más antes de su álbum debut en 2023, "Messy", lo que la empujó un poco más arriba en su carrera.

Actuó en el legendario Festival de Glastonbury en 2024, y gracias al éxito de "The Art of Loving", fue telonera de Sabrina Carpenter durante su gira a finales del año pasado.

Dean cita una amplia gama de influencias en su música, desde Hill y Amy Winehouse hasta Aretha Franklin y Carole King.

El Grammy al artista revelación del año honra a la persona o al grupo que "alcanzó un gran avance en la conciencia pública e impactó notablemente el escenario musical".

Fue la única nominación de Dean en la 68ª edición de los premios de la Academia de la Grabación.