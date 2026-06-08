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OpenAI presenta confidencialmente proyecto de salida a bolsa una semana después de Anthropic

El creador de ChatGPT, OpenAI, presentó recientemente su proyecto confidencial y no definitivo de salida a bolsa, anunció el lunes la empresa, una semana después de un anuncio similar de su rival Anthropic y a...

Inteligencia artificial, de OpenAI (ChatGPT), Google Gemini o Copilot
OpenAI presenta confidencialmente proyecto de salida a bolsa una semana después de AnthropicShutterstock

El creador de ChatGPT, OpenAI, presentó recientemente su proyecto confidencial y no definitivo de salida a bolsa, anunció el lunes la empresa, una semana después de un anuncio similar de su rival Anthropic y a pocos días de la cotización de SpaceX

"Hemos presentado recientemente un formulario S-1 confidencial" ante el regulador estadounidense de los mercados financieros, la SEC, escribe OpenAI en un comunicado, precisando que resolvió informar para anticiparse a posibles filtraciones

"Todavía no hemos fijado un calendario" y "esto podría llevar cierto tiempo, ya que algunas cosas que queremos hacer sin duda serán más fáciles de realizar como empresa no cotizada" en bolsa, matiza la firma de inteligencia artificial

AFP
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