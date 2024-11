Orlando City avanza en playoffs de la MLS y espera por Inter de Messi

Con un gol salvador del uruguayo Facundo Torres y atajadas del peruano Pedro Gallese, Orlando City venció el sábado 4-1 en la tanda de penales al Charlotte FC (1-1 en tiempo reglamentario) en partido de desempate de la primera ronda de playoffs de la MLS.

El rival de Orlando City en la semifinal de la Conferencia Este salía del duelo del sábado entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Atlanta United, que cerraba la primera ronda de playoffs de la liga norteamericana (MLS), que se disputa al mejor de tres partidos.

En el otro choque de desempate del sábado el New York City FC venció 6-5 también por penales (0-0) al FC Cincinnati y se medirá en la segunda semifinal del Este ante su vecino, New York Red Bulls.

Las semifinales, que se disputan a partido único, ya estaban definidas en el Oeste, con Los Angeles FC citado frente a Seattle Sounders y Los Angeles Galaxy ante Minnesota United.

El mayor drama hasta el momento de la jornada se vivió en Orlando, donde el City esquivó la eliminación con un agónico gol de Facundo Torres en el minuto 90+12.

El tanto del extremo uruguayo igualó el que había anotado el polaco Karol Swiderski para Charlotte en el minuto 81.

Torres se encargó de lanzar una pena máxima señalada por caída en el área del estadounidense Duncan McGuire. El disparo fue desviado por el portero croata Kristijan Kahlina pero el atacante charrúa llegó primero al rebote y empató el marcador desatando el júbilo en el Inter&Co Stadium.

El City no dejó escapar esta oportunidad y convirtió sus cuatro penales, incluidos lanzamientos de Torres y del colombiano Luis Muriel.

El peruano Gallese se erigió en el héroe de la tanda para los locales atajando los tiros del propio Swiderski y del español Pep Biel.

La victoria de los pupilos del colombiano Óscar Pareja abre la posibilidad de una semifinal del Este entre equipos del estado de Florida frente al Inter Miami de Messi y Luis Suárez.

- Derbi de Nueva York -

En otro duelo de desempate, el New York City FC venció 6-5 en una caótica tanda de penales (0-0 en el tiempo reglamentario) al FC Cincinnati.

El arquero estadounidense Matt Freese atajó tres penas máximas para el visitante New York City en una tanda en la que se llegaron a fallar cinco lanzamientos consecutivos.

El argentino Luciano Acosta, ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada temporada, convirtió el primer disparo de Cincinnati al término de un partido que los locales dominaron por completo gozando de las mejores ocasiones de gol.

Para frustración de sus 26.000 aficionados, Cincinnati puso el triunfo en bandeja de New York City errando sus tres últimos penales con dos atajadas de Freese al estadounidense Gerardo Valenzuela y al zimbabuense Teenage Hadebe y con un disparo alto del nigeriano Chidozie Awaziem.

Kevin O'Toole y el colombo-estadounidense Andrés Perea perdonaron las primeras ocasiones de los visitantes de clasificar pero el esloveno Mitja Ilenic convirtió el penal definitivo que eliminaba a Cincinnati, el tercer sembrado de la conferencia.

-- Resultados del sábado en la primera ronda de playoffs de MLS:

FC Cincinnati - New York City FC 0-0 (5-6 en penales)

Orlando City - Charlotte FC 1-1 (4-1 en penales)

Inter Miami - Atlanta United (en juego)

-- Cruces de semifinales de conferencia (a partido único)

- este

New York City vs New York Red Bulls

Orlando City vs Inter Miami o Atlanta United

- oeste

Los Angeles FC vs Seattle Sounders

LA Galaxy vs Minnesota United

