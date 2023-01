Ornella Muti posó en lencería a sus 67 años y envió un mensaje a los detractores: “Esta soy yo”

escuchar

Francesca Romana Rivelli, conocida artísticamente como Ornella Muti, sorprendió a sus seguidores al ser captada en lencería mientras se maquillaba. La estrella italiana de 67 años posó con pocas prendas, que acompañó con unas botas negras, mientras que frente a la mesa permanecían su bolso y cosméticos. De esta manera, envió un claro mensaje para los críticos de los cuerpos y de la edad.

Fue su hija, Naike Rivelli, quien grabó el video y lo publicó en su cuenta personal de Instagram. Al conseguir miles de reproducciones, la también actriz y cantante aprovechó el momento para enviar un mensaje a quienes critican los cuerpos de otras personas: “Atrapé a mamá en lencería mientras se colocaba maquillaje. ¿Qué tan hermosa eres? Mamá, ¿qué piensas del body shaming?”, expresó la hija mayor de la icónica estrella del cine. Aún concentrada en su actividad, Ornella respondió que simplemente no le importaba, mientras sonaba en el fondo el éxito musical de Right Said Fred, “I´m Too Sexy”.

Como el audio del clip no es tan claro, la también influencer agregó un texto en la publicación con las palabras de su madre: “¡Qué me importa! Esta soy yo, me gustan los que me quieren así”. Su hija aplaudió esta postura y agregó al final: “¡Bien hecho, mamá! Esta es la actitud ¡No puedes complacer a todo el mundo! Lo importante es quererse a uno mismo”.

El reel de Instagram, que consiguió hasta el momento casi 350.000 reproducciones, ha recibido cientos de comentarios de los fanáticos de Ornella. La también actriz Francesca Giuliano elogió a Muti con un breve mensaje: “Siempre la más hermosa de todas”. Elisabetta Ferracini, una presentadora italiana, dejó unos emojis de llamas para admirar a la actriz de La Tagazza di Trieste (1982). La estrella también recibió opiniones positivas por parte de sus seguidores, quienes alabaron su forma de contestar la pregunta que su hija le había hecho.

La hija de Ornella Muti compartió el video donde su madre se maquilla en lencería @naikerivelli/Instagram

Ornella Muti tiene una amplia trayectoria que empezó desde que era muy joven. Cuando el auge de la era #MeToo estaba en ascenso, la italiana nacida el 9 de marzo de 1955 les recordó a los medios cómo la habían sexualizado desde su adolescencia. Cuando debutó en La moglie più bella, dirigida por Damiano Damiani, dijo la realidad la dominaban los hombres, según contó en una entrevista a Vanity Fair: “Ser definida como una bomba sexual ha tenido consecuencias. Ha hecho del sexo hoy en día una de las cosas que menos deseo y menos me pertenecen”.

Con toda esa exposición, ya no tiene miedo de crecer y de que su cuerpo sea parte de ese proceso natural. Así lo dejó claro en una entrevista para el diario italiano Corriere della Sera de 2018, donde subrayó que no le temía a lo que el mundo llama “belleza”, porque la vida la enfrenta “con fuerza”.

Ornella, cuya imagen se popularizó también por sus dientes separados, tuvo una de sus últimas incursiones cinematográficas en 2012, en A Roma con amor, de Woody Allen.

A Ornella Muti no le importan los comentarios sobre su cuerpo @ornellamuti/Instagram

¿Qué es el body shaming?

Traducida como “vergüenza corporal”, el body shaming es una actividad en la que se intenta humillar a otra persona (o a uno mismo) a través de comentarios “inapropiados” o “negativos” sobre cualquier aspecto de su físico.

Según explica la organización internacional sobre salud mental HelpGuide.org, en tiempos recientes las redes sociales juegan un papel importante. A pesar de que los comentarios pueden empezar como una broma o de forma inconsciente, podrían generar problemas en la autoestima de quien los recibe.

Como consecuencia, el body shaming conllevaría a trastornos de alimentación, ansiedad, depresión y trastorno dismórfico corporal (TDC).

