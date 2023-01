Emilia Clarke contó que lloró con Jason Momoa antes de una de las escenas de sexo de Game of Thrones

escuchar

Las escenas de sexo de la serie Game of Thrones (Juego de Tronos) fueron de los temas más polémicos durante la transmisión de las ocho temporadas por HBO. Algunos críticos se preguntaron sobre si éstas aportaban o no a la trama de la historia creada por George R.R. Martin. Además, algunas de las actrices, como Emilia Clarke, han revelado que no sabían sobre los pasajes eróticos desde antes de la producción. La estrella, de ahora 36 años, se sinceró sobre cómo fue el papel que la llevó a la fama mientras grababa las tomas de desnudo junto al actor Jason Momoa.

El diario Daily Mail rescató una entrevista (que se viralizó recientemente) de Clarke sobre su papel de Daenerys Targaryen, uno de los más populares de la serie. Allí, la actriz admitió haber pasado momentos de “terror” durante las grabaciones, ya que “no sabía qué hacer” porque apenas tenía 23 años: “Acepté el trabajo y luego me enviaron los guiones y los estaba leyendo, y dije: ‘¡ahí está el truco!’”, contó durante el podcast Armchair Expert, con Dax Shepard en 2019.

La ahora reconocida intérprete destacó que recién había egresado de sus estudios de arte dramático, por lo que intentó enfocar su papel como parte de “un trabajo”. Si estaba dentro del guion, quizá era altamente necesario que apareciera durante la transmisión. No obstante, cuando llegó el día para grabar dichas escenas, la actriz de Yo Antes de Ti se dio cuenta de que no era nada sencillo exponerse de esa manera ante las cámaras: “Independientemente de que haya desnudez o no, había pasado esa primera temporada pensando que no era digna de exigir nada. No era digna de necesitar nada en absoluto”, explicó en la entrevista.

Emilia Clarke no sabía que iba a grabar escenas de desnudos en Game of Thrones HBO

Cómo actuó Jason Momoa

Clarke también subrayó que no habría podido grabar las escenas sin la ayuda de Jason Momoa, quien interpretó a Khal Drogo, con quien tuvo una de las escenas sexualmente violentas para representar la época. En ese sentido, el manejo del artista la hizo sentir afortunada. Según Emilia, el intérprete de Aquaman “lloró más que ella” y en varias ocasiones intentó tranquilizarla después de la toma: “Él decía: ‘¿Podemos conseguir su bata? ¡Está temblando!’. Fue tan amable, considerado, y se preocupó por mí como ser humano”, relató.

Emilia Clarke y Jason Momoa en una escena sexual de Game of Thrones HBO

En otro caso de esta afamada serie, Sophie Turner, que también participó en la serie con el papel de Sansa Stark desde los 13 años, había asegurado que conoció “por primera vez” lo que significaba el sexo oral mientras leía el guion de la producción de HBO. La actriz le dijo a The Sunday Times en 2019: “Me quedé como… ¡Wow! ¿La gente hace eso? ¡Es fascinante!”.

Ahora, con el reciente estreno de la precuela The House of the Dragon (La Casa del Dragón) —que cuenta la historia de la familia Targaryen 200 años en el pasado—, el actor Matt Smith también habló públicamente con la revista Rolling Stone sobre si sus escenas de sexo en el papel del príncipe Daemon Targaryen fueron realmente necesarias tras poco más de 10 años del inicio de la historia con la primera temporada de Game of Thrones. “Te preguntas: ‘¿Necesitamos otra escena de sexo?’”. Según su experiencia, la producción solo responde que sí a esa pregunta.

