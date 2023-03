Oscar 2023: por qué He Huy Kuan, el Mejor Actor de Reparto, habló del “sueño americano”

escuchar

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Mi historia empezó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera acabé aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que historias así sólo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí”. Esas fueron las palabras de Ke Huy Quan cuando alzó la tan ansiada estatuilla como Mejor Actor de Reparto por Everything Everywhere All At Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), este domingo. Casi 40 años transcurrieron para que este actor cumpliera su sueño, el “sueño americano”, como él mismo describió aquel momento único en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La historia de Quan parece de película. Su primer papel como actor lo obtuvo cuando apenas era un niño y Steven Spielberg lo eligió para la segunda película de Indiana Jones (Indiana Jones y el templo de la perdición) en 1984. Un año después, interpretó el rol de Data en Los Goonies. Sin embargo, abandonó la actuación en 1990, cuando no recibió más ofertas para otros filmes y pensó que su oportunidad se había agotado.

El discurso de Ke Huy Quan cuando ganó como Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar 2023

Pero tal parece que la vida le dio la chance que tanto esperó. “Dicen que historias así solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Esto es... ¡Esto es el sueño americano!“, expresó el actor cuando subió al escenario a recibir el premio y ofreció un emotivo discurso.

Quan mencionó una expresión muy conocida, el “sueño americano”, con la cual se hace referencia a la noción de migrar a Estados Unidos para tener mejores oportunidades. Con el tiempo, esta idea se instaló y motivó a muchísimas personas a viajar a ese país para tener una mejor calidad de vida e incluso para buscar refugio. El actor, originario de Vietnam, llegó a América cuando era niño, en compañía de sus padres, quienes pidieron asilo.

Harrison Ford y Ke Huy Quan de niño en una escena de "Indiana Jones y el templo de la perdición" (Foto: PARAMOUNT PICTURES)

Como millones de personas, Kuan esperaba lograr el éxito en EE.UU. e inició la carrera como actor desde muy joven, pero una vez que no consiguió más papeles, desechó la idea. Durante el discurso, le dedicó el premio a su pareja, que lo instó a no rendirse jamás. “Le debo todo al amor de mi vida, mi esposa, Echo, quien mes tras mes, año tras año, me dijo que algún día llegaría mi momento”, expresó. Y luego de 38 años lo logró.

Ke Huy Quan, al recibir el premio como Mejor Actor de Reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo, en el Dolby Theatre de Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Quan tenía apenas 12 años cuando Steven Spielberg y George Lucas buscaban un niño asiático para protagonizar Indiana Jones y él tuvo la suerte de ser el elegido. A principios de la década de los 2000, tomó la decisión de retirarse del mundo de la actuación y, tras graduarse de la escuela de cine de la Universidad del Sur de California, empezó a trabajar como asistente de director y coordinación de dobles de acción.

Pero fue en 2020 que la fortuna llamó a su puerta cuando fue elegido para Todo en todas partes al mismo tiempo como esposo del personaje interpretado por Michelle Yeoh, ganadora del premio como Mejor Actriz. “Hay que creer en los sueños. Yo casi renuncié a los míos. A todos ustedes, ¡mantengan vivos sus sueños!”, expresó el actor.

