Osvaldo Ríos le dio “el beso de la muerte” a Zerboni en La Casa de los Famosos 2 y generó un escándalo

La salida de Niurka Marcos de La Casa de los Famosos 2 no terminó con la polémica, al contrario, esa noche de eliminación dejó una nueva historia. Con los nervios a tope mientras esperaban la decisión del público sobre la eliminación, los nominados se despidieron del resto de los habitantes por si no regresaban y Osvaldo Ríos lo hizo de una manera muy peculiar: le dio un beso en la boca a Salvador Zerboni, un gesto que enfureció al actor mexicano.

No se trató de una despedida amistosa sino de un signo de sentencia de “muerte” o en este caso de eliminación del reality, según las prácticas de la mafia italiana cuando alguien comete una traición. “Si regresas, juega de frente, no juegues estrategia conmigo porque yo sé jugar estrategia”, le advirtió Ríos después del beso dejando claro que sabía cómo se había gestado su nominación. Para su mala suerte, Zerboni volvió a la casa después de la sorpresiva eliminación de Niurka y no tomó nada bien el gesto que igualmente sorprendió a otros habitantes que fueron testigos.

Osvaldo Ríos besó a Salvador Zerboni como una sentencia de eliminación en La Casa de los Famosos 2

En cuanto regresó del cuarto de nominados, Salvador le gritó a Osvaldo: “Aquí estoy para que me vuelvas a besar hijo de tu p... madre”. Aunque, en reunión con otros de sus compañeros, reconoció que en un primer momento no tomó el beso como una sentencia, cuando se dio cuenta de su intención se molestó: “Yo hasta cuando me besó pensé a lo mejor este hombre es muy de cariño, pues entre hombres a veces se besan. Yo he besado a mis amigos. Pero eso significa la muerte”.

¿A qué traición se refería Ríos? El puertorriqueño mantiene la sospecha de que Zerboni motivó a Laura Bozzo a otorgarle tres puntos en contra para acercarlo a la eliminación. Una polémica que más tarde se encendió, cuando Osvaldo apareció para interrumpir la plática al respecto entre Laura y Salvador sentenciando: “dímelo de frente”. El mexicano respondió con actitud retadora: “¿No le dijiste eso? Aquí estoy de frente”. Toni Costa evitó que la discusión llegara a los golpes al interponerse entre ellos.

Sin embargo, Zerboni ha prometido a otros de sus compañeros que evitará involucrarse en enfrentamientos de ese tipo: “Tengo que ser más frío y que no me importe, que no me diga hermano, que me haya besado en la boca, que me quiera matar, qué bueno que salga a relucir. Yo estoy muy tranquilo”.

Salvador Zerboni se queja con una de sus compañeras del beso que le dio Osvaldo Ríos

Esta vez, para sorpresa de los fanáticos que confiaban en una nueva salvación, Niurka fue la eliminada por decisión del público después de negarse a participar en un reto que casi dejó sin comida a sus compañeros durante la semana, lo que fue motivo de pelea entre ellos. Los otros sentenciados eran Daniella Navarro, Lewis Mendoza, Salvador Zerboni y Osvaldo Ríos.

Además de los salvados, en la Casa de los Famosos 2 permanecen: Laura Bozzo, Ivonne Montero, Juan Vidal, Nacho Casano, Natalia Alcocer, Rafael Nieves y Toni Costa. El personaje que consiga llegar hasta el último día y ganar la final con apoyo del público volverá a la realidad con 200.000 dólares.