Jennifer Lopez compartió un inédito video de Ben Affleck y un mensaje que conmovió a millones

El Día del Padre no pasó desapercibido en la casa de Jennifer Lopez y Ben Affleck, ya que la cantante decidió felicitar a su prometido ante sus más de 200 millones de seguidores en Instagram. Compartió un video en el que adjuntó varias fotografías de ellos dos en las que se les observa totalmente enamorados y en varios momentos de familia. JLo quiso dejarle saber al mundo entero que el actor es un excelente papá no solo por los tres hijos que tiene con Jennifer Garner, sino también con los dos mellizos que ella procreó con Marc Anthony: Emme y Max.

“Feliz Día del Padre al papá más cariñoso, amoroso, afectuoso, constante y desinteresado de todos”, escribió la también actriz en un posteo en una de sus cuentas oficiales de redes sociales, al que ya han reaccionado casi 3 millones de personas. Y es que la pareja se ha vuelto una de las más queridas de Hollywood desde que anunció su regreso luego de 20 años, y posteriormente su compromiso.

Jennifer Lopez felicita a Ben Affleck por el Día del Padre

La intérprete de “On the floor” se encuentra en su mejor momento amoroso. Al parecer, las dos familias han encontrado un equilibrio y la mezcla entre ambas ha resultado bien. Tanto Jennifer como Ben disfrutan de momentos con los hijos del otro, e incluso se dice que ya piensan en vivir todos en una sola casa. Aunque habrá que esperar a que esto se confirme.

La felicitación de JLo a Ben Affleck

Lo que sí es un hecho, es que la famosa encontró a sus 52 años el amor que siempre quiso, así lo describió ella misma en sitio web On the J.Lo, en donde se dedica a compartir vivencias exclusivas para todos sus suscriptores. De hecho, allí fue donde anunció su compromiso con Affleck.

“Mi otra dedicación este año es para mi prometido. He tenido un asiento de primera fila para ver cómo es padre durante más de un año y nunca he visto un padre más consistente, amoroso y desinteresado. Y no solo para sus propios hijos, sino también sin obligación para los míos. Apareces y los pones primero siempre. Eres cariñoso y comprometido en cada momento que están contigo y, sinceramente, es una de las cosas más hermosas que he visto. Gracias por todo lo que haces por todos nosotros. Te apreciamos y te amamos más allá de toda medida”, escribió JLo.

JLo felicita también a su papá

David López, papá de la cantante, también recibió un emotivo mensaje de felicitación por parte de su hija. A través de Instagram, ella publicó una serie de fotografías con su progenitor, acompañada de la siguiente leyenda: “Feliz Día Del Padre al mejor papá de todos! Para ver mi publicación completa del Día del Padre, vayan a On the J.Lo”.

Jennifer Lopez felicita a su papá en Instagram

Sí, también lo incluyó en el boletín que escribió para su plataforma exclusiva. En el mensaje, destacaba la importancia de su padre en su vida y le agradeció por estar junto a ella en los momentos más complicados. También, compartió una frase que su papá le dejó como enseñanza y que desde entonces siempre recuerda.

“Nunca olvidaré en tu cumpleaños un año que me viste luchando y aunque traté de ocultarlo y no sabías por qué, viniste y te sentaste a mi lado y me dijiste: ‘Quiero que sepas... hay una persona en el mundo que no quiere nada de ti, solo quiere amarte y estar ahí para ti. Tú tienes eso. Soy yo’”.