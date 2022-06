¿Ovnis en Tijuana y San Diego? Reportaron objetos extraños en el cielo y se generó un debate en redes

La semana inició con eventos supuestamente extraterrestres y miles de usuarios en Twitter y Facebook, principalmente, se preguntan si los objetos con luces que alcanzaron a observar en el cielo en lugares como Tijuana, Baja California, Mérida, Yucatán y San Diego, California, responden a las características de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) que clasifica el gobierno de los Estados Unidos.

De acuerdo con las publicaciones, que ya se volvieron virales, los avistamientos comenzaron a las 11:00 de la noche con objetos que al parecer estaban estáticos e iluminaban el cielo de manera intermitente. Mientras algunos aseguran que se trata de evidencia extraterrestre, otros lo descartan y atribuyen estas imágenes a una mala broma hecha con drones, otros más creen que puede tener que ver con vuelos militares de autoridades estadounidenses.

Jaime Maussan compartió videos que usuarios le enviaron de avistamientos en México y Estados Unidos; este habría sido captado en Mérida, Yucatán

Entre las discusiones, los usuarios mencionaron a Jaime Maussan, el investigador y ufólogo más reconocido en México, en busca de una respuesta más informada y él compartió los videos mostrando asombro y entusiasmo. Más tarde, el experto se manifestó en Twitter para confirmar, desde su perspectiva, que estos extraños avistamientos tienen una razón de ser y dio algunas explicaciones que incluso vinculan a Rusia y Brasil: “Anterior a los avistamientos OVNI en diversos lugares del Planeta el día de ayer, recordemos que Rusia liberó documentos oficiales OVNI de la KGB, la Marina de los Estados Unidos de igual forma ayer liberó en su sitio oficial más informes de encuentros navales con dichos objetos”.

Maussan destacó que Brasil también “se abrió al origen extraterrestre detrás de este fenómeno OVNI desde el propio Senado de esa Nación en una Audiencia Pública” y que el director de la Agencia Espacial de Rusia declaró públicamente que desde esta dependencia creen que “nos han estado observando”. La conversación sobre los avistamientos ya llegó a los medios estadounidenses y los mexicanos también han replicado los videos.

Medios estadounidenses hicieron eco de los extraños avistamientos en San Diego, California

En mayo, el Congreso de Estados Unidos celebró su primera audiencia sobre ovnis en más de 50 años. La realización del evento se produjo 11 meses después de revelar un informe del gobierno que registró 144 casos de “fenómenos aéreos no identificados” que los pilotos militares estadounidenses detectaron desde 2004. Aunque los analistas de Defensa para Inteligencia no mencionaron la palabra extraterrestres durante la audiencia ni en el informe, tampoco lo descartaron en sus declaraciones a los medios y reconocieron que para dar explicaciones sobre el origen de los avistamientos en los registros requieren más información.

El subsecretario de Defensa para Inteligencia, Ronald Moultrie, sumó al entorno de dudas cuando declaró: “Queremos saber qué hay allá afuera tanto como ustedes. Ustedes no son los únicos que nos hacen preguntas. Nos las hacen nuestros familiares, y lo hacen todo el tiempo”. Los legisladores consideran que estos fenómenos son un tema de seguridad nacional, incluso si no se trata de extraterrestres, porque también sospechan de la intervención de países potencia como Rusia o China en territorio estadounidense. Ante este panorama, organizaron un nuevo equipo de trabajo para analizar las evidencias sobre “fenómenos aéreos no identificados” (UAP, por sus siglas en inglés).

Al momento, el debate en las redes sociales sigue abierto entre quienes se permiten creer en la existencia de vida extraterrestre y los que buscan las explicaciones humanas y científicas para estos fenómenos.