China dice que la señal de una civilización alienígena avanzada podría haber sido detectada

¿Alguna vez has pensado que puede haber vida en otros planetas? China aseguró que su telescopio gigante Sky Eye habría detectado señales de civilizaciones extraterrestres, de acuerdo con un informe del Science and Technology Daily, respaldado por el Estado, que luego lo habría eliminado, junto con todas las publicaciones sobre este descubrimiento. Bloomberg compartió que las señales electromagnéticas de banda ancha que Skye Eye detectó, difieren de las que se habían capturado antes y por eso el equipo investiga más a fondo, según el informe Zhang Tonjie, científico y jefe de un equipo de búsqueda de civilizaciones extraterrestres cofundado por la Universidad Normal de Beijing, el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China y la Universidad de California, Berkeley.

Se desconocen las razones por las que se habría eliminado la información del sitio del Science and Technology Daily, que es el periódico oficial del Ministerio de ciencia y tecnología de China, pero la noticia se extendió rápidamente.

¿Señales extraterrestres detectadas por China?

08/04/2022 Radiotelescopio de Green Bank, empleado en búsqueda SETI.

En 2020, Sky Eye, el telescopio más grande del mundo, ubicado en la provincia de Guizhou, inició la búsqueda de vida extraterrestre y detectó dos señales sospechosas ese año. También encontró otra en 2022, a partir de datos de observación de objetivos de exoplanetas, dijo Zhang en el informe.

Esta herramienta sería sensible en la banda de radio de baja frecuencia y tiene un papel importante en este campo. No obstante, pensar en señales alienígenas no es el único camino, ya que podría tratarse de algún tipo de interferencia de radio que requiere mayor investigación.

La señal Wow!

Anotación de la señal Wow Big Ear Radio Observatory and North American Astro

Estas señales identificadas en el espacio no serían nada nuevo, pero pueden explicarse con probables fuentes naturales, como una estrella altamente energética. La más famosa fue Wow!, detectada por el telescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio en 1977. Durante más de un minuto, esta señal parpadeó en una frecuencia popular de radioastronomía y los científicos creyeron que una civilización extraterrestre la estaría usando.

Su nombre se le dio porque un científico que trabajaba ahí, Jerry Ehman, la rodeó con un bolígrafo rojo y escribió junto a la señal, “Wow!”.

A pesar de que muchas veces las explicaciones lógicas se dan más tarde, los científicos piensan que es probable que una civilización alienígena más avanzada que nosotros, esté mandando señales de radio para que las detectemos. Los humanos han hecho lo mismo, con el mensaje de Arecibo en 1974, una señal de radio que contenía información sobre la Tierra y la humanidad.

Incluso, personajes como Elon Musk, líder de SpaceX, han planteado la existencia de otras civilizaciones en el espacio. También hay varias organizaciones, como el Instituto SETI, que se dedica a buscar este tipo de señales de radio, pero hasta la fecha jamás se han detectado alguna que pueda confirmarse que proviene de otra civilización.

De acuerdo con Newsweek, investigadores han sugerido que debería haber decenas de miles de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia. Además, la aparente falta de ellas daría lugar a lo que se conoce como paradoja de Fermi, que describe la contradicción entre las predicciones matemáticas en las que se señala que debería haber vida de este tipo.