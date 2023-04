Pagó 64 dólares por dos burritos y café en Coachella y nadie lo pudo creer: “El capitalismo se hizo presente”

escuchar

Coachella es uno de los festivales más concurridos de América del Norte por la gran cantidad de artistas internacionales que se presentan. En la edición de este 2023, se programaron dos fines de semana llenos de música, que empezaron el pasado 14 de abril. Durante gran parte del día, los asistentes pueden elegir los escenarios y espectáculos a su gusto. También hay opciones para comer mientras esperan. Sin embargo, una joven estadounidense evidenció que los precios no son los más accesibles, dado que pagó 64 dólares por dos burritos y dos cafés.

La usuaria @jackietanti publicó un video para contar lo que vivió el fin de semana pasado durante la primera jornada del estival que se lleva a cabo en Indio, California. “Es la peor parte”, consideró. Su objetivo fue mostrarles a sus seguidores que los alimentos que vendían en las inmediaciones del Empire Polo Club tenían precios muy elevados, aunque también reconoció que destacaban en sabor. “Para que sepan, los dos cafés y estos dos burritos que son bastante buenos nos costaron 64 dólares. El capitalismo realmente se hizo presente hoy”, afirmó. En la grabación de apenas 11 segundos, se vieron tanto la tiktoker como su acompañante mientras probaban la comida: un burrito envuelto en papel aluminio y café frío en un envase de plástico.

Una joven contó cuánto pagó por unos burritos en Coachella

Para los usuarios que reprodujeron su video, el sabor no fue lo más importante, dado que la mayoría consideró que el precio era excesivo. El clip alcanzó tres millones de reproducciones y miles de comentarios de gente que se mostró sorprendida. Hubo quienes lamentaron que las dos estadounidenses compraran esa comida por tanto dinero, pero también consideraron que Coachella era un festival de élite y que los precios eran más altos por eso.

Otros contaron sus propias experiencias: “Yo me compré unos macarrones con queso y me costaron US$40″; “¿Dijiste US$64?”; “Necesito un desglose de precios inmediatamente”; “Los cafés se ven aguados y amargos también”; “Compré dos selters y un pretzel suave y costaba casi US$70″; “Puedo justificar el costo del boleto, pero no la comida, el campamento o cualquier otra cosa”, escribieron.

¿Qué comida venden en Coachella?

Durante el festival, los asistentes pueden disfrutar de un “programa gastronómico que presenta restaurantes nuevos y emocionantes de costa a costa, así como sus platos básicos favoritos”, según la página oficial de Coachella. Hay opciones veganas, sin gluten y con carne: “Los vendedores van desde conceptos impulsados por chefs hasta heladerías artesanales y anhelan comida callejera digna”.

Respecto a las bebidas, se ofrecen cócteles especiales y “una amplia selección de cervezas artesanales”. La organización del evento aseguró que estarán presentes los mejores mixólogos de todo el país: “También ofrece cafés, tés y jugos, además de una selección de cócteles y bebidas artesanales sin alcohol”.

Coachella se celebra en Indio, California Getty Images - Getty Images North America

Artistas para el segundo fin de semana de Coachella

“Ambos fines de semana contarán con la misma programación, arte, comida y actividades”, de acuerdo con la página oficial de Coachella. Entre la gran cantidad de artistas, el viernes 21 estarán Bad Bunny, Gorillaz, Becky G y Blondie; el sábado 22 Blackpink, Rosalía, y The Kid LAROI; mientras que el domingo 23 se presentarán Björk, Kali Uchis y Porter Robinson. En cuanto a Frank Ocean, el cantante estadounidense canceló su segundo show, según confirmó su representante.

LA NACION